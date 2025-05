Ferran Adrià desvela en 'Col·lapse' la frase que le dijo Xavi Hernández: "Se me quedó siempre en la cabeza"

Ferran Adrià es considerado uno de los mejores cocineros del mundo, siendo uno de los pioneros de la cocina de vanguardia. El chef revolucionaba la gastronomía en el restaurante elBulli.

El pasado sábado, el catalán acudió al programa 'Col·lapse' de TV3, presentado por Ricard Ustrell. En este, Adrià habló sobre las nuevas tendencias culinarias y la innovación gastronómica gracias la inteligencia artificial.

No solamente eso, y es que en un momento dado, el chef, que ha reconocido en varias ocasiones ser fanático del Barça y del fútbol, ha asegurado que el club está viviendo una buena temporada.

"El fútbol es pura emoción. No tiene ningún razonamiento. Es fantástico. Lamine Yamal es brutal y es verdad que las cosas se están haciendo bien. Hay gente de la cantera, y creo que es muy importante en el sentido emocional. Tenemos que disfrutarlo", declaró.

Además, el catalán volvió a destacar el talento de Yamal, asegurando que "parece que será increíble (...) Está perfectamente genéticamente para ser líder jugando a fútbol".

El cocinero catalán explicó que él siempre había jugado a fútbol y que su ilusión era llegar a lo más alto, pero su entrenador le dijo que no llegaría lejos: "Yo me entrenaba cada día con esfuerzo, pasión, y constancia, pero no llegué a ningún sitio (...) Empecé a trabajar de limpia platos y me dijeron 'o juegas o trabajas'. Le pregunté al entrenador si podría llegar lejos y me dijo que no".

Tras esto, Ferran Adrià aseguró que él siempre había dicho la frase de que 'Uno no es lo que cree sino lo que los demás dicen que eres', y así es como decidió alejarse de los terrenos de juego.

Sin embargo, un día se encontró con Leo Messi, Xavi Hernández y Víctor Valdés, y tuvo una conversación con el exentrenador del Barça que le hizo reflexionar: "Le expliqué eso a Xavi y dijo 'sí, pero tú puedes trabajar para que la gente cambie de opinión'. Eso es una cosa que se me quedó siempre en la cabeza".