Ferran Adrià (64 años): "Históricamente, la primera tortilla no fue de patata o de patata con cebolla, fue solo de cebolla porque llegó mucho antes a España"

La gastronomía española es inmensamente diversa, por eso es una de las mejores del mundo, y muchas veces los alimentos no necesitan de grandes condimentos cuando son de buena calidad. El estatus de nuestra comida es conocido por todo el país, pero hay un tema que divide completamente al personal: la tortilla de patatas.

Cuando se trata de cocinar para un grupo, la discusión está servida. Por un lado están los que la preferirán siempre con cebolla, pues le aporta un sabor muy característico; mientras que por otro lado hay personas que la prefieren sola, simplemente con las patatas. Algunos aluden a que la tortilla original, la primera, no llevaba ninguna hortaliza, a otros simplemente no les gusta la cebolla.

Ferran Adrià, uno de los mejores cocineros de la historia de España. / LAURA TRIVES

Sea como sea, nadie mejor que Ferran Adrià para terminar con un debate que lleva tantos años presente, como tiempo hace que se cocinan tortillas: "Hay la tortilla de patata y la tortilla de patata con cebolla. El debate es si la primera receta de tortilla española es con o sin cebolla", presenta el chef.

El cocinero catalán ha transformado la alta cocina española y la ha situado como una referencia en todo el mundo gracias a su ambición de innovar e investigar. Con todo este poso, conocedor de la historia de las recetas más tradicionales, zanja el tema: "Parece que es sin cebolla", reconoce.

Ferrán Adrià, chef que tuvo tres estrellas Michelín con 'El Bulli', es un culé más / ·

Sin embargo, da una vuelta más a la controversia y se cuestiona si realmente la primera de las tortillas llevaba siquiera patata: "Históricamente, seguramente la tortilla no fue de patata o de patata con cebolla, fue de cebolla", señala y añade que esta hortaliza "llegó a España mucho antes que la patata".

Por eso, piensa que la discusión de hoy es fruto de un proceso en el que se empezaron creando platos muy distintos a los que conocemos hoy: "Por lógica es, tortilla de cebolla, alguien que hizo tortilla de patata y dijo, 'oye, pues ahora voy a hacer tortilla de patata con cebolla. Esta es la lógica y la teoría".

El problema a la hora de intentar descubrir de donde vienen muchos de los platos que hoy consideramos tradicionales es que en "el 99,99% de las recetas no tienes el 'timeline'", algo que hace complicado saber qué va antes en cada caso.

Con o sin cebolla, la tortilla española se ha convertido en uno de los referentes gastronómicos españoles por doquier, igual que la paella, el pulpo a la gallega, el cocido madrileño, la 'carn d'olla', la fabada, el gazpacho...