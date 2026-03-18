Fernanfloo, sobre 'La Velada del año de Ibai': "Es el escenario definitivo"

La Velada del Año 6 ya empieza a mover piezas fuera del ring, también en el terreno empresarial. Uno de los nombres que emerge con fuerza es el de Fernanfloo, histórico creador de contenido y socio activo de TUMANAG3R, la consultora estratégica y agencia de representación con sede en Málaga, que ha confirmado su presencia destacada en el gran evento de Ibai Llanos. La operación va más allá de una simple aparición pública: es una declaración de intenciones en plena batalla por el liderazgo dentro de la economía de creadores.

Desde la compañía entienden esta participación como una forma de situarse en uno de los mayores escaparates del entretenimiento digital en español. Fernanfloo no solo acude como figura reconocible para millones de usuarios, también lo hace como parte del engranaje estratégico de una firma que busca consolidarse en los mercados más competitivos. En un ecosistema donde la influencia ya no se mide solo en visualizaciones, sino en estructura, negocio y capacidad de internacionalización, la presencia del salvadoreño en La Velada encaja como una maniobra de posicionamiento.

El propio creador resume esa doble lectura con una frase que marca el tono del movimiento: "participar en este evento no es solo un reto personal, sino una decisión estratégica". Su mensaje conecta con la nueva fase que vive el sector, en la que los grandes nombres del contenido ya operan como marcas globales con visión a largo plazo. TUMANAG3R quiere instalarse precisamente ahí, en el espacio donde se cruzan representación, consultoría y ejecución internacional para campañas de gran escala.

"Participar en La Velada representa la valentía de asumir riesgos y la ambición de nuestra agencia por estar siempre a la vanguardia, pero para mí tiene un significado mucho más profundo: es una forma de mostrarle al mundo, y especialmente a mi bebé recién nacido, que no hay que tener miedo a mostrarse tal cual uno es ni a perseguir objetivos ambiciosos", asegura Fernanfloo.

La agencia, que tiene como fundador y CEO a Vicente Mirasol y como CBO y socio al Dr. Óscar Ruelas, opera en más de 28 mercados y coordina una red internacional de más de 2.000 creadores, con presencia en España, Norteamérica y Latinoamérica.

Por eso, la entrada de Fernanfloo en La Velada del Año 6 no debe leerse únicamente en clave de espectáculo. También es negocio, marca y estrategia.