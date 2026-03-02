Fernando Torres: "Sé de dónde vengo, soy de un barrio obrero"

A sus 41 años, Fernando Torres es recordado como uno de los delanteros más emblemáticos de España, con una carrera que comenzó en los campos de Fuenlabrada y lo llevó a la élite mundial.

Desde muy joven destacó en la cantera del Atlético de Madrid y más tarde pasó por clubes como Liverpool y Chelsea, mientras que con la selección española se convirtió en un referente de una generación dorada que conquistó títulos y corazones.

Tras colgar las botas en 2019, Torres decidió transmitir su experiencia como entrenador, enfocándose en el desarrollo de jóvenes talentos. Su mirada al fútbol va más allá de la técnica: "El fútbol me enseñó que no hay atajos: cada victoria exige trabajo diario, esfuerzo y sacrificio", confesó en varias entrevistas a lo largo de los años.

A pesar de su éxito internacional, el exfutbolista nunca olvidó sus raíces. Nacido y criado en Fuenlabrada, un barrio del sur de Madrid, recuerda su infancia como un período lleno de juegos y aventuras: "Yo recuerdo mucho mi infancia. En el parque. Jugando. Cómo nos quitaba el balón el jardinero, porque estaba prohibido. Saltando la valla de los colegios para poder jugar en un campito. Llamando a los amigos al telefonillo hasta que hacíamos dos equipos de cinco… La patria es el lugar donde tienes el corazón, a tu gente, a tus amigos", declaró en 2013 a 'Soy de Fuenla'.

Para él, cada rincón del barrio tenía un valor especial. Rememora cómo se reunía con amigos en el Parque Granada, inventando partidos y reglas, o cómo disfrutaba probándose botas en la tienda de deportes de su amigo Camacho. "La verdad es que recuerdo una infancia muy feliz. Esos momentos con los amigos me enseñaron a competir, a respetar y a trabajar en equipo", aseguró.

La educación recibida en Fuenlabrada fue determinante para su visión de la vida y del éxito: "Me gustaba todo. Vivir en una ciudad humilde y obrera me ha inculcado unos valores que me han hecho crecer de la forma en que me gustaría enseñarle a mis hijos: esfuerzo, trabajo, sacrificio, respeto. Fuenlabrada me ha educado de una manera que, si volviera a nacer, no cambiaría ni un solo día de los que pasé allí. Mi familia me lo hizo todo muy fácil. Contaba con todo lo que necesitaba cuando era un niño.", explicó para 'El Mundo' en 2015.

Aunque actualmente reside en una de las zonas más exclusivas de Madrid, Torres mantiene un vínculo fuerte con su ciudad natal: "Ahora hace muchos años que no vivo en Fuenlabrada y desconozco cómo estaría si viviera allí, pero si fuera un niño aún y no viviera allí lo echaría todo de menos".

A pesar de la vida acomodada que lleva hoy, Torres sigue recordando con orgullo su origen: "Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero la esencia es la misma. Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo. Yo soy de un barrio del sur, obrero".