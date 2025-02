Fernando Tejero revela en 'El Hormiguero' por qué tardó tanto en decir que era homosexual: "Mi infancia y adolescencia..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

Hoy ha visitado el programa el actor Fernando Tejero, conocido por sus papeles de Emilio Delgado, en 'Aquí No Hay Quien Viva', y de Fermín Trujillo, en 'La Que Se Avecina'. Ahora, sin embargo, se encuentra en plena campaña promocional de la obra teatral en la que participa, cuyo nombre es 'Camino al Zoo', en el Teatro Bellas Artes de Madrid. La obra relata la historia de Jerry, un excéntrico personaje que relata el porqué de su visita al zoo a Peter, pareja de Ann.

El proceso de autoaceptación como homosexual

Fernando Tejero es una persona reconocidamente homosexual. Hoy en día este hecho no es nada destacable de una persona, pues la sociedad debería haber evolucionado lo suficiente para entender que hay gente a quien le atraen las personas de su mismo sexo, por lo que no tiene problema en hablar de ello. No obstante, hace no tanto tiempo este era un tema tabú que no era tan fácil sacar a la palestra. Por eso, ha querido recordar que en el pasado, precisamente, las cosas eran un poco más difíciles.

"Era yo, pero no quien yo quería ser", empieza su explicación el actor acerca del momento en que llegó a Madrid para estudiar arte dramático con 26 años. "Decía que era heterosexual. Eso durante tantos años pasa factura y tiene consecuencias", se sincera Tejero, que también menciona que eso lo hizo durante bastante tiempo y que fue algo "duro" de soportar. Por eso, comenta ahora "es importante ser quien uno es. A quien le guste bien y a quien no, a freír espárragos", ha sentenciado entre aplausos.

Ante esta situación, Pablo Motos se mostraba interesado en saber cuánto tiempo fue capaz de mantener la mentira: "Pues 27 años", le cuenta Tejero ante la sorpresa del presentador: "Mi infancia y adolescencia fueron muy complicadas y por desgracia, todavía hoy lo siguen siendo (para muchos). Es horroroso y lo que hay que evitar", recuerda. "Te señalaban con el dedo, te hacía 'bullying' en la escuela, en la calle y en todos sitios", comenta.

Sin embargo, llegó el día en que dijo basta, coincidiendo con su etapa en la escuela de arte dramático: "Lo primero que te enseñan es a aceptarte como tu eres, a hacer monólogos personales. Ahí fue donde yo me abrí y fue la primera vez que yo dije que era homosexual", rememora, aunque también cuenta que sufrió pánico por sus malas experiencias pasadas.

Finalmente, Tejero se ha lamentado de que sigan surgiendo noticias de homosexuales apalizados por el simple hecho de serlo: "Yo también tengo miedo porque quien te dice que cualquier día no te encuentras con cuatro exaltados en la calle y te dan un palizón", ha finalizado con el tema.