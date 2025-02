Fernando Tejero, el peor invitado de 'La Resistencia', acude a 'La Revuelta' para pasar facturas a Broncano: "Lo que quería era..."

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

El programa ha acogido hoy al actor español Fernando Tejero, el peor invitado que acudió a 'La Resistencia'. Así se lo confesó Broncano en un streaming a Ibai Llanos en Twitch. El intérprete acudió en la primera temporada del programa de Movistar y ambos tuvieron una sensación extraña tras finalizar la entrevista.

Solo al llegar a 'La Revuelta', en el día de su cumpleaños, el actor ha confesado que "tenía ganas de venir". A continuación, ha explicado que en su primera visita no sacó su mejor versión: "No lo pasé muy bien y luego tu dijiste en un programa que soy el peor invitado que has tenido". Por otro lado, ha reconocido que cuando un amigo suyo le pasó el vídeo que decía eso con Llanos pensó: "Que hijo de gran p*ta eres".

Sin embargo, Tejero ha manifestado que le caía muy bien el presentador jiennense antes de decir lo que dijo con el streamer. Aparte, ha puesto en una posición incómoda a Broncano con una posible hipótesis: "Imagínate que te hubiese dicho que eres de los peores comunicadores del mundo".

Los dos han coincidido que uno de los momentos más tensos de la pasada entrevista, que se realizó ya hace ocho años, fue cuando el presentador le preguntó sobre cuanto dinero tenía en el banco. "Yo sé que la cagué", ha reconocido desde un principio. "Me preguntaste lo del dinero y yo no sabía que hacías esa pregunta. Te dije que tenía varias cuentas, pero que las guardaba en el móvil, pero lo tenía en el camerino y me dijiste como seis veces que fuese. Me bloqué".

Broncano ha señalado que también tuvo parte de culpa: "Yo en esa época cuando sucedían estas cosas, tenía menos capacidad para arreglar eso. Me disculpó". También, Tejero ha indicado que "no había visto el programa ni nada y reconozco que me bloqueé y no supe salir".

El actor y el presentador jiennense han zanjado el tema dándose un beso en los morros. Entre bromas, el intérprete ha confesado que "en realidad, yo lo que quería era darle un beso en los morros". Tejero para celebrar su 60 cumpleaños le ha traído una tarta de él con Motos para provocar a Broncano. Luego, ha dicho que siempre le ha tratado muy bien, pero que nunca le ha besado y tampoco tiene ganas de hacerlo.