Fernando Tejero confiesa su pasado traumático: "Podía haber acabado muy mal"

Fernando Tejero es uno de los actores españoles más queridos de nuestro cine y de la televisión. Personajes como los que ha interpretado en 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' o 'Días de fútbol' lo han colocado en una posición privilegiada. Sin embargo, como él mismo comenta en una entrevista con El País, su pasado no siempre fue así de fácil.

El cordobés admite que tiene muy pocos recuerdos con sus padres biológicos: fueron sus tíos abuelos quienes ejercieron como padres después de que su madre le abandonara en casa de su tía cuando solo tenía 9 meses. En un principio, iban a ser unos pocos días mientras ella se sometía a una operación, pero finalmente fueron 14 años.

"Todavía no sé la versión real porque en casa de mi tía, que ya no vive, me decían que a mi madre la tuvieron que operar de apendicitis. En esa época operarte de apendicitis al parecer era como hacerlo a corazón abierto. Te retiraba 3 semanas", explica en la charla con el citado periódico.

Sin embargo, pasó el tiempo y veía muy poco a sus padres, mientras Fernando Tejero seguía a cargo de sus tíos abuelos. Esto derivó en una infancia muy compleja a pesar de que otros familiares como sus tutores le daban todo el cariño del mundo.

El mayor miedo del actor cuando era joven era volver a su hogar, una casa en la que nunca había vivido: "te vas a ir con tus padres", le decía su tía abuela cuando se portaba mal. Aunque no era una amenaza como tal, para Fernando era "demoledor".

En plena adolescencia, Fernando Tejero tuvo que ver cómo su tía enfermaba de cáncer: "esto me destrozó. Empecé a flaquear en mis estudios y a tener problemas gordos", puesto que tuvo que alejarse de ella mientras se enfrentaba al tumor.

A todo esto le sumamos el hecho de que Fernando Tejero sufrió acoso escolar (bullying) por tener "la voz superaguda, voz de niña, prácticamente". Fue entonces cuando empezó a reprimirse, cambiando la voz y forzándola, y practicando deportes que odiaba con el único hecho de encajar.

Su juventud fue tan difícil, que "cada uno de los psicólogos a los que he ido me decía que tenía todas las papeletas para ser yonqui o alcohólico". Y es que con tantos problemas, se enfrentó a una autoestima baja y al alcohol cuando era todavía muy joven.