FAMOSOS
Fernando Tejero, actor de 'Aquí no hay quien viva', desvela cómo era la jornada laboral: "Grabábamos durante 18 horas"
El actor español acudió al pódcast de 'Poco se habla', presentado por Ana Brito y Xuso Jones
Duró menos de tres años en antena, pero la huella que dejó la serie 'Aquí no hay quien viva', creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero, fue imborrable. Fue emitida en Antena 3 entre el 7 de septiembre de 2003 y el 6 de julio de 2006, y llegó a su fin cuando Telecinco adquirió la productora Miramón Mendi, lo que provocó el traslado de sus creadores y gran parte del equipo técnico a la competencia para lanzar 'La que se avecina'.
Uno de los actores más populares de la serie fue Fernando Tejero, quien interpretó a Emilio Delgado. Su interpretación fue clave en la trama, que mostraba la vida de una peculiar comunidad de vecinos de Desengaño 21, donde destacó por su carisma como portero del edificio.
Hace un tiempo, el actor español acudió al pódcast de 'Poco se habla', presentado por Ana Brito y Xuso Jones. En la entrevista, el intérprete se abrió en canal para desvelar cómo ha sido trabajar en dos de las series más destacadas de España: 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.
El actor confesó que en la serie emitida en Antena 3, las jornadas de trabajo eran especialmente duras, algo que no sucedió grabando 'La que se avecina': "En 'Aquí no hay quien viva' hacíamos un capítulo en tres días y grabábamos durante 18 horas".
Ese no era el principal problema, ya que al día siguiente tenían que volver a trabajar: "Luego, cuando terminabas, te daban a los mejor 25 páginas para el día siguiente que te lo aprendías en el coche de producción camino a tu casa... Ese era el nivel".
A pesar de que las condiciones no eran las mejores, Fernando Tejero guarda un gran recuerda de 'Aquí no hay quien viva': "De todo se aprende. Esta profesión afortunadamente es una carrera de fondo y no terminas nunca de aprender, y todo eso sirve".
En cambio, en 'La que se avecina' fue muy distinto: "Se ha currado mejor". Aunque, avisó de que "eran otras circunstancias también".
Por último, el actor fue cuestionado sobre qué serie es mejor de los dos, pero no se quiso mojar.
- Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
- Traicionan a José Elías y a Gerard Piqué: 'Esa persona sale de mi organización no de las mejores maneras… y a raíz de ahí, él va a la CNMV
- Giro de 180 grados en el 'crimen de la Guardia Urbana': Rosa Peral se queda sin abogada
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- El economista Santiago Niño Becerra lanza una advertencia: 'Las personas tienen que empezar a ser conscientes de que la situación es grave
- La DGT no tiene dudas: esta es la velocidad exacta para gastar menos gasolina
- Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 50.000 euros por dejar al perro en la terraza según la Ley de Bienestar Animal
- Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”