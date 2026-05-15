Fernando Tejero, actor de 'Aquí no hay quien viva', desvela cómo era la jornada laboral: "Grabábamos durante 18 horas"

Duró menos de tres años en antena, pero la huella que dejó la serie 'Aquí no hay quien viva', creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero, fue imborrable. Fue emitida en Antena 3 entre el 7 de septiembre de 2003 y el 6 de julio de 2006, y llegó a su fin cuando Telecinco adquirió la productora Miramón Mendi, lo que provocó el traslado de sus creadores y gran parte del equipo técnico a la competencia para lanzar 'La que se avecina'.

Uno de los actores más populares de la serie fue Fernando Tejero, quien interpretó a Emilio Delgado. Su interpretación fue clave en la trama, que mostraba la vida de una peculiar comunidad de vecinos de Desengaño 21, donde destacó por su carisma como portero del edificio.

Hace un tiempo, el actor español acudió al pódcast de 'Poco se habla', presentado por Ana Brito y Xuso Jones. En la entrevista, el intérprete se abrió en canal para desvelar cómo ha sido trabajar en dos de las series más destacadas de España: 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.

El actor confesó que en la serie emitida en Antena 3, las jornadas de trabajo eran especialmente duras, algo que no sucedió grabando 'La que se avecina': "En 'Aquí no hay quien viva' hacíamos un capítulo en tres días y grabábamos durante 18 horas".

Fernando Tejero en 'La que se avecina' / Archivo

Ese no era el principal problema, ya que al día siguiente tenían que volver a trabajar: "Luego, cuando terminabas, te daban a los mejor 25 páginas para el día siguiente que te lo aprendías en el coche de producción camino a tu casa... Ese era el nivel".

A pesar de que las condiciones no eran las mejores, Fernando Tejero guarda un gran recuerda de 'Aquí no hay quien viva': "De todo se aprende. Esta profesión afortunadamente es una carrera de fondo y no terminas nunca de aprender, y todo eso sirve".

Fernando Tejero. / Archivo

En cambio, en 'La que se avecina' fue muy distinto: "Se ha currado mejor". Aunque, avisó de que "eran otras circunstancias también".

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Por último, el actor fue cuestionado sobre qué serie es mejor de los dos, pero no se quiso mojar.