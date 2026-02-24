Fernando Tejero, actor de 61 años, sobre el 'bullying durante su infacia: "Habría firmado por ser hetero"

Fernando Tejero es uno de los actores más conocidos de nuestro país por su aparición en la legendaria serie "Aquí no hay quien viva" y en la aún presente "La que se avecina".

Es un intérprete de gran éxito, pero lo pasó especialmente mal por su orientación sexual en el pasado, especialmente en la infancia. Ha hablado sobre este tema que, incluso a día de hoy, para algunos sigue siendo un tabú, en una reciente entrevista.

“Por la pluma, me tiraban piedras, me llamaban mari***…", comienza Tejero. "Yo tenía más pluma que un pavo. La voz superaguda, voz de niña, prácticamente, muy fina. De hecho, la tengo así de forzarla, están las cuerdas vocales rozadas.

La pluma me la quité a base de reprimir formas de expresarme, amaneramientos, luchando contra mí mismo. Empecé a tartamudear mucho, me quedaba atascado", continúa.

Incluso sus padres se preocuparon por ese tartamudeo. "Me llevaron al logopeda, dijo que no era una cosa que él pudiera tratar, que era una cosa emocional. 'El niño no se puede expresar como es', dijo. Si te tapan la voz, pues evidentemente te cuesta sacarla.

Está saliendo algo que no soy yo", explicó. Recuerda que cuando llegó a Madrid a sus 27 años, fingía ser heterosexual. "No era yo, no era quien yo quería ser. Llegué para estudiar Arte Dramático y decía que era heterosexual. Eso, durante tantos años, pasa factura y tiene consecuencias. Es duro estar tanto tiempo fingiendo ser quien no eres".

Dice que en la Escuela de Arte Dramático le enseñaron que cada uno debe ser como es en realidad, y ahí fue cuando se abrió y dijo cuál era su orientación sexual.

Pero recuerda su infancia con dolor, una infancia en la que su madre lo llevó a casa de sus tíos para que cuidaran de él unas semanas, y se acabaron convirtiendo "en 14 años". "En aquella época, si me llegan a poner delante un documento que al firmarlo me convierta en hetero, yo lo firmo".