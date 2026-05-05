Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: "Los riesgos del Hantavirus..."

El brote de hantavirus confirmado por la OMS en un crucero ha alertado a todo el mundo. La posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, en el que viajan varios españoles, ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. El virus se transmite principalmente por contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados o mal ventilados.

Un crucero que partió desde Ushuaia con destino a África y Europa ha registrado hasta ahora tres muertes y una persona en estado grave, según los últimos datos disponibles.

La embarcación viajaba con unos 150 turistas a bordo, entre ellos 14 de nacionalidad española. Ante la situación, se ha planteado la opción de que el barco haga escala en Canarias, después de que Cabo Verde rechazara su entrada alegando motivos de seguridad pública nacional. Esta postura fue respaldada por la Organización Mundial de la Salud, aunque las autoridades sanitarias españolas aún no han tomado una decisión definitiva.

El hantavirus se contagia principalmente a través de secreciones de roedores

Mientras tanto, distintas instituciones ya están coordinando posibles medidas para organizar el retorno de los pasajeros a sus países de origen, tal como explicó el responsable del CCAES, Fernando Simón, en declaraciones a Catalunya Radio. "Habría que sacarlo del barco y atenderlo en el sistema sanitario”, afirmó.

Durante su intervención, Simón quiso transmitir calma, señalando que el hantavirus se contagia principalmente a través de secreciones de roedores y que la transmisión entre humanos resulta poco frecuente. Además, afirmó que los pasajeros del crucero no representan un riesgo significativo para la población general, y que la probabilidad de nuevos contagios disminuye con el paso del tiempo.

También detalló el protocolo a seguir en caso de que algún pasajero enfermara durante el viaje. En ese supuesto, indicó que la persona afectada debería ser evacuada del barco para recibir atención en un centro sanitario adecuado.

El epidemiólogo recordó la existencia en Canarias de una unidad especializada de aislamiento de alto nivel, preparada para tratar enfermedades infecciosas con potencial riesgo internacional.

No hay riesgo de infección

Simón añadió que, si finalmente el crucero llega a Canarias, lo haría sin personas enfermas a bordo, ya que se aplicaría un sistema de control y seguimiento a los pasajeros para garantizar que no desarrollen síntomas y que el riesgo de contagio sea mínimo.

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La decisión final aún está pendiente. Según explicó el propio Simón y confirmó el Ministerio de Sanidad, se tomará en función de la información epidemiológica recopilada durante la travesía del barco por Cabo Verde, por lo que habrá que esperar a esos datos antes de adoptar una resolución definitiva.