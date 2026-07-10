SALUD
Fernando Mora, psiquiatra: "Por la mañana, lo primero que hago es respirar tres o cuatro minutos de forma profunda, porque cuando uno respira profundamente activa el sistema de la calma"
El especialista asegura que es una rutina ideal para empezar el día con buen pie
Muchos psiquiatras y psicólogos han mostrado preocupación por el creciente nivel de estrés que sufrimos fruto del ritmo del día a día, pero también ofrecen trucos y rutinas para poder combatirlo de forma eficaz.
Así lo recoge el especialista Fernando Mora, quien desvela qué podemos hacer nada más despertarnos para empezar el día con una actitud más calmada que nos ayude a lidiar con el resto de la jornada.
"Por la mañana, lo primero que hago es una breve meditación. Respirar de forma profunda durante tres o cuatro minutos en un circuito de inhalación-exhalación", comentaba el psiquiatra a través de su cuenta de Instagram.
Una regla máxima que se ha de seguir en cualquier técnica de relajación que se precie, la cual consiste en que es importantísimo coger aire por la nariz y expulsarlo por la poca de manera lenta y prolongada.
Pero, ¿para qué sirve esto exactamente? Según el experto, hacer esto activará nuestro sistema parasimpático, que es el de la calma. Además, Fernando Mora también defiende que esta técnica permite entrar en un estado de relajación haciendo uso de nuestra atención.
"Cuando uno se fija en cómo está respirando profundamente, no se está fijando en los problemas. Está fijándose en la respiración", aclaraba el experto para concretar que utiliza esta técnica durante tres o cuatro minutos por las mañanas.
Y es que, con estas declaraciones, Fernando Mora hace referencia a años de investigaciones con resultados concluyentes sobre cómo la activación del sistema parasimático de nuestro cuerpo está asociado con una mejor gestión del estrés cotidiano.
Además, el psiquiatra compartía otro truco adicional: "Aantes de terminar la meditación, pienso: esta sensación de bienestar, recupérala en cualquier momento del día en el que lo necesites", comentaba para apuntar que no hay problema por recurrir a esta técnica varias veces al día.
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