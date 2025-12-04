Fernando Granell, oncólogo de Bristol Myers Squibb en el Foro de Deporte y Salud: "El futuro del cáncer pasa por una medicina más personalizada"

¿Cómo evitar el cáncer? Es una pregunta que muchas personas se repiten, especialmente a medida que envejecen. Lo que muchos no saben es que una parte importante puede prevenirse gracias a la actividad física. Aunque el ejercicio no elimina por completo la posibilidad de desarrollarlo, sí contribuye de manera significativa.

Este 4 de diciembre, Fernando Granell, director del área de oncología de Bristol Myers Squibb, dio una lección magistral en el 'Foro Deporte y Salud', concretamente en la charla de 'La actividad física, una aliada en la lucha contra el cáncer'.

El experto empezó explicando que "el cáncer afecta a todos los aspectos de la vida, como la salud, el bienestar y las relaciones personales". Desde Bristol Myers Squibb, tienen el objetivo de ayudar a los pacientes a recuperar la confianza y el control de su propia vida. Dos aspectos claves para volver a disfrutar del día a día.

Sobre la actividad física, Granell manifestó que "el ejercicio es un amplio espectro en la salud, en específico, en el cáncer, ya que contribuye a la revelación de los pacientes". Además, quiso dejar claro que también pueden desaparecer otros cánceres, debido a que hacer deporte "mejora la calidad de vida y potencia los tratamientos".

El experto compartió datos reales: "El ejercicio reduce el 30% aproximadamente de cánceres de mamá, colón, estómago, y un 20% de la mortalidad del cáncer".

Por otra parte, el director del área de oncología de Bristol Myers Squibb compartió cómo será el tratamiento del cáncer dentro de unos años: "Pasará por una medicina más personalizada".

Ángel Carrasco, Fernando Granell, Virginia Torrecilla y Denís Iglesias, en la conferencia de 'La actividad física, una aliada en la lucha contra el cáncer' / Alba Pacheco

También, asistió a la charla Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça y de la Selección Femenina de fútbol, quien anunció que ya ha pasado el cáncer. "Estoy limpia", manifestó, entre aplausos del público presente. Tampoco quiso perderse la cita Ángel Carrasco, coordinador de la Unidad Ejercicio Espacio Activo-Asociación Española contra el cáncer.

CITRE, innovación de vanguardia desde Sevilla para el mundo

Bristol Myers Squibb cuenta en Sevilla con CITRE (Center for Innovation and Translational Research Europe - Centro de Innovación e Investigación Traslacional en Europa). Desde hace cerca de 15 años, forma parte de la red global de centros de investigación de BMS. Un centro en crecimiento con cerca de 70 empleados, de los cuales el 51% son mujeres. En este centro trabajan equipos de científic@s biológic@s, clínic@s e informátic@s que contribuyen a la I+D de las primeras etapas de algunas de nuestras terapias más innovadoras. Es el único centro de investigación preclínica y fases tempranas de clínica de la compañía en Europa. Los tres pilares del trabajo de CITRE se centran en la biología traslacional, la informática avanzada y la investigación preclínica (fases tempranas): Utilizamos la investigación informática avanzada, incluso la inteligencia artificial (IA), para la identificación de dianas terapéuticas, el diseño de moléculas y la investigación de biomarcadores.

Cuenta con un laboratorio de descubrimiento e investigación traslacional que se especializa en modelos celulares de enfermedades clave y en el diseño de ensayos clínicos de biomarcadores. El equipo de ciencia clínica diseña y dirige algunos de nuestros ensayos clínicos en fase inicial para nuevas terapias oncológicas-

El centro de CITRE contribuye a una amplia gama de programas de investigación global de BMS, y se especializa en programas de oncología y degradación de proteínas y en la identificación de nuevas terapias transformadoras para nuestros pacientes, contribuyendo a más del 60% de los programas globales de I+D preclínica de la compañía, con mayor foco en las áreas de Oncología y Hematología.

Desde allí se contribuye al desarrollo de aproximaciones innovadoras basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos. A lo largo de estos casi 15 años de historia de CITRE, se ha consolidado su papel como hub de referencia en investigación biomédica traslacional dentro y fuera de España y se ha convertido en un centro importante para atraer y retener talento altamente cualificado, de distintas nacionalidades