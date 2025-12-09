Fernando Azor, psicólogo, sobre las vacaciones: "Esas situaciones se convierten en algo bastante negativo"

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina. Son unas fechas, donde la gente se reúne con familiares y amigos para disfrutar de las comidas navideñas, con el objetivo de desconectar del día a día. Por esta razón, el psicólogo Fernando Azor desveló en TikTok qué hay que hacer cuando te vas de vacaciones.

El experto lo tiene claro: "Desconectar para, supuestamente, conectar con el disfrute". No obstante, advirtió que "en esa obligación, lo que se provoca es una conexión desde el punto de vista de la desconexión", algo que puede perjudicar de manera sustancia: "Corremos el peligro de activar mecanismos inadecuados para el propio disfrute".

"Pero igual que para la emoción desagradable, si la aplico en la emoción agradable, esa desconexión me hace perderme", aseguró. Según él, es más fácil conectar cuando viajas a un lugar conocido, que cuando vas a un lugar lejano que "sentimos paradisiaco".

El principal motivo que destacó es que podemos pensar que "nos ha costado mucho dinero llegar hasta allí, en donde hemos contratado actividades", y hemos de estar obligados a desconectar de la realidad. El psicólogo apuntó que "esas situaciones se convierten en algo bastante negativo".

Una de las soluciones que da es "decidir no disfrutar tanto y calibrar la capacidad de disfrute de ese momento", pues "si normalmente yo era capaz de disfrutar 100 y ahora estoy disfrutando 50, ese es mi 100".

Además, dejó claro que "el presente es un regalo y por eso se llama presente".

Por ejemplo, expuso el caso de hacer el amor: "Si noto que no estoy en lo que estoy, sino que me voy del presente, ahí hay que parar. Hablarlo, cambiar de actividad y si surge en otro momento, volver".

En líneas generales, lo que tiene claro es que hay que disfrutar del presente y no pensar a largo plazo. Así que ya sabes cómo disfrutar para estas vacaciones de Navidad. Hay que vivir el momento.