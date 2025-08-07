¿Fermenta la fruta si la comes de postre? Boticaria García aclara qué tiene de verdad este mito

¿A quién no le va a gustar una buena tajada de melón o sandía, un melocotón o una nectarina en pleno verano? La fruta es uno de los alimentos más frescos de esta temporada, y más ahora que el calor no da tregua, con temperaturas que superan los 40 grados en muchos puntos de España.

Sin embargo, algunas personas piensan que la fruta fermenta si la comes de postre. Un mito que Boticaria García se ha encargado de desmontar para evitar que las personas que se lo creen, sigan cayendo en esta trampa.

"Cuenta la leyenda que la fruta se queda flotando encima de la comida y fermenta, produciendo gases", empieza explicando de forma irónica la conocida creadora de contenido.

Sin embargo, rápidamente aclara que, para que se produzca una fermentación, se necesitan bacterias, y el estómago es un lugar donde estas no crecen tan fácilmente: su pH extremadamente ácido (entre 1 y 3) impide la actividad bacteriana.

En este sentido, Boticaria García explica que el estómago no funciona como una cola en la carnicería, donde cada alimento espera su turno: aquí todo se mezcla y se digiere al mismo tiempo, con independencia del orden de ingesta.

Las frutas más peligrosas

Ahora bien, algunas frutas ricas en azúcares como la fructosa pueden provocar gases o hinchazón en personas que padezcan de por sí problemas digestivos, especialmente colon irritable o SIBO. Sin embargo, no tiene que ver que comamos la fruta de postre: este efecto se relaciona con la metabolización de la fruta en el intestino grueso.

De esta forma, queda desmontado un mito cada vez más extendido que ha empujado a muchas personas a dejar de consumir fruta a modo de postre. Y puede que no haya postre más saludable que una pieza de melocotón, un plátano o una naranja.