Feliz jagüelin: ¿qué ha sido del famoso meme y de Vanesa, su creadora?

La historia del mismo terminó con un triste giro de los acontecimientos

Vanesa Cuadra

Vanesa Cuadra

Ramón Baylos

Han pasado ocho años desde aquella noche del 31 de octubre de 2017, momento en el que se creó uno de los memes más populares de los últimos años resumible en tres palabras: "Feliz Jagüelin grupo".

Esa es la expresión con la que Vanesa Cuadra quiso felicitar aquella festividad de Halloween dentro de un grupo de Whatsapp con un audio que se acabó convirtiendo en un meme viral en todos los sentidos.

Pero ¿qué ha sido de ella exactamente varios años después de que esto hiciera que saltase a la fama dentro del mundillo de internet? Pues lo cierto es que esta historia cuenta con un grio bastante triste.

La razón de esto último se debe a que Vanesa Cuadra falleció el pasado año 2024 a causa de un infarto, según informó su familia después de haber denunciado lo que esta concibió como una posible neglicencia médica.

Al parecer y según relataban su madre y su hermana el pasado 21 de febrero de 2024 en el programa 'Y ahora Sonsoles', Vanesa Cuadra necesitó una ambulancia que le fue presuntamente denegada antes de morir.

En este mismo sentido, la familia de Vanesa aseguró que los paramédicos comentaron que esta podía acudir a urgencias por su propio pie, a pesar de que "no pudiera caminar con normalidad".

De esta manera, Vanesa Cuadra falleció el año pasado para dejarnos con un giro macabro de los acontecimientos, dándole un final triste a un meme que ha provocado risas en todo el mundo.

Así es como queda el legado de Vanesa: un Feliz Jagüelin que será recordado para la posteridad y que se ha convertido en la frase canónica de celebración de Halloween en muchos grupos de amigos.

TEMAS

