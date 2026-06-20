REFORMAS
Félix García muestra la reforma del baño que multiplica el espacio sin ampliar metros
Las claves de diseño, ventilación y eficiencia que transforman un baño pequeño en un espacio moderno, práctico y seguro
Reformar un baño implica mucho más que elegir colores o muebles. Este espacio concentra humedad, instalaciones de agua y electricidad, y exige una ventilación adecuada.
El Código Técnico de la Edificación establece requisitos de salubridad para evitar problemas de humedad, deterioro y mala calidad del aire. En baños pequeños, reorganizar volúmenes, eliminar ruido visual y aprovechar huecos infrautilizados puede cambiar por completo la percepción del espacio.
Las cuatro claves del especialista Félix García
El reformista Félix García, del canal de Tiktok "Los Hermanos García Reformas", resume en cuatro decisiones los cambios que más transforman un baño sin necesidad de grandes obras.
García recomienda utilizar cerámica para elevar la calidad visual, combinando una pieza lisa en la parte baja con otra en relieve en zonas protagonistas como la pared del espejo o la hornacina.
Integrar un inodoro suspendido libera espacio visual y permite añadir una hornacina de madera en la parte superior, útil y decorativa.
La propuesta más disruptiva consiste en aprovechar el hueco de la ducha para integrar lavadora y secadora, una solución práctica cuando la vivienda no dispone de lavadero independiente.
El experto insiste en "dejar todas las cosas ocultas", desde el bote sifónico hasta otros elementos que puedan interrumpir la armonía del diseño.
Estética, practicidad y seguridad: un trío inseparable
Una reforma eficaz combina diseño, funcionalidad y seguridad. La ventilación es esencial, especialmente si se integran electrodomésticos que generan calor y vapor. El mueble que los oculta debe permitir disipar el calor, abrirse con comodidad y facilitar el mantenimiento.
El consumo energético también influye en la reforma. Según un estudio del IDAE de 2025 basado en 24.000 hogares, elegir lavadora y secadora eficientes forma parte de una reforma inteligente. La normativa europea de etiquetado energético facilita la comparación entre modelos de bajo consumo.
Cómo integrar lavadora y secadora sin errores
Incorporar la zona de lavandería en el baño exige prever tomas de agua, desagües, enchufes adecuados, ventilación y accesibilidad.
El mueble que oculta los electrodomésticos debe estar diseñado para el uso diario, no solo para la estética. La hornacina, además de aportar calidez si se resuelve en madera, permite almacenar productos de uso cotidiano sin saturar el espacio.
Un baño pequeño que funciona como uno grande
En baños reducidos, un inodoro suspendido, un bote sifónico oculto, una lavandería integrada y revestimientos continuos reducen el ruido visual y ordenan el conjunto.
La clave no es sustituir piezas antiguas por nuevas, sino repensar el espacio para que cada elemento cumpla su función y dialogue con el resto.
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