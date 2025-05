Felipe Isidro, catedrático de Ejercicio Físico: "Sentirse mal no debe ser tu normalidad"

La actividad física es fundamental para mantener tener una vida saludable. De lo contrario, el cuerpo humano puede volverse más propenso a sufrir diversas enfermedades. El catedrático de Ejercicio Físico y Salud, Felipe Isidro, ha asegurado que para estar bien en un futuro "tienes que empezar ahora, hay que invertir tiempo".

El último consejo que ha compartido a través de sus redes sociales es el de realizar de forma constante ejercicio para conseguir tener una longevidad saludable con el transcurso de los años.

El experto en ejercicio físico ha desvelado que "a medida que envejecemos, experimentamos cambios morfológicos y funcionales que contribuyen a mayor prevalencia de afecciones específicas como la sarcopenia, influenciada por factores como edad, inactividad física, malnutrición, enfermedades crónicas y predisposición genética y que se caracteriza por la pérdida progresiva de funcionalidad muscular".

No obstante, ha señalado que la "sarcopenia es una enfermedad muscular, su impacto directo e indirecto en la salud se extiende más allá de la funcionalidad".

Por este motivo, la capacidad intrínseca "es clave para una longevidad saludable y comprende las capacidades físicas y mentales personales, con cinco componentes principales: locomoción, cognición, vitalidad, sensorial y bienestar psicológico".

El catedrático de Ejercicio Físico y Salud ha declarado que es fundamental tener un programa de ejercicio progresivo y multicomponente adecuado dependiendo del cuerpo de cada persona.

Además, es importante considerar que, cuando se combina con la educación para la salud y la integración social, contribuye positivamente al fortalecimiento de la capacidad intrínseca y resulta fundamental para fomentar una longevidad saludable.

El especialista no tiene dudas de que "la salud no tiene precio, pero tiene costo. Haz ejercicio. Sentirse mal no debe ser tu normalidad". Además, ha aclarado que hacer ejercicio es saludable, ya que ayuda a evadirse de la realidad.