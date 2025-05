Felipe González manda un contundente mensaje sobre Israel en 'El Hormiguero': "Netanyahu no es Israel, ni el mundo judío"

El programa estrella de Antena 3 es 'El Hormiguero' y está presentado por Pablo Motos, siendo también uno de los más longevos en la parrilla de la televisión en España. Se emite en el formato del access prime time y compite contra su principal rival, 'La Revuelta', con David Broncano al frente.

En la noche del miércoles 21 de mayo el programa ha invitado a uno de los políticos españoles más respetados y cuyas opiniones sientas más cátedra de todos los de su clase. Aunque ya esté retirado, la influencia de Felipe González sigue siendo importante y su opinión, escuchada.

Uno de los temas de los que se ha hablado es sobre la cada vez más tensionada guerra entre Israel y Hamás. Lo es, pero no por la crueldad de los actos de ambos bandos, deleznables desde el inicio del conflicto, sino por la repercusión que adquiere a medida que pasa el tiempo y las consecuencias que podrían derivarse.

Por este motivo, recuerda González, hay que diferenciar entre las distintas piezas del puzle: "La que ha estado ahora en 'Eurovisión' salió de debajo de una pila de muertos en el ataque de Hamás", recordaba y añadía que "todo el mundo confunde Israel con Netanyahu. Y a todos los judíos con lo que está haciendo Netanyahu", aunque se tiene que tener en cuenta que el presidente del país no es el pueblo de Israel, ni tampoco el pueblo judío en general.

Felipe González en 'El Hormiguero'. / Antena 3

Antes, el expresidente de España pedía dejar de relacionar lo ocurrido en 'Eurovisión' con lo que está pasando en Gaza desde hace muchos meses: "Por favor, en Gaza está sufriendo muchísimo la gente. Por Netanyahu y su política, que es una política... desde ahora les digo, condenada al fracaso", revelaba mientras miraba al público asistente en el plató, demostrando que sigue teniendo el dominio del espacio y el discurso, a sus 83 años.

En este sentido, comentaba una anécdota con el exprimer ministro israelí, Isaac Rabín, que gobernó al mismo tiempo que lo hacía el socialista en España: "Me decía cosas que no me importa reiterar porque le costó la vida", comentaba González.

El exprimer ministro de Israel, Isaac Rabín. / ·

"Nosotros podemos ganar o perder una guerra con dos o tres países árabes al mismo tiempo. Estamos rodeados de gente que nos pueden atacar. Pero no podemos ganar una guerra a los palestinos, no porque no tengamos fuerza para hacerlo, porque no tenemos legitimidad para ello", recordaba al exmandatario de Israel.

Así, el político dejaba claro que es importante no trasladar el odio a quien no se lo merece. Solamente de esta forma es posible evitar un conflicto a gran escala y generar animadversión contra quien no hay que dirigirla.