"Te felicito": así ha sido la puyita de Pedro Sánchez a Jorge Ponce en 'La Revuelta'

Jorge Ponce sorprendió a todos los espectadores de 'La Revuelta' en la emisión de su último programa con la aparición sorpresiva de Pedro Sánchez en un momento de la retransmisión.

El Presidente del Gobierno se dejó caer por el programa de David Broncano a través de un vídeo expresamente dirigido a su colaborador, con puyita incluída para seguir el juego a Jorge Ponce dentro de su gag.

La cosa es que este último envió una petición a Pedro Sánchez para que este firmase una carta que enviase a la hija de Ponce para que esta la presentase en su colegio y su profesora le permitiera hacer lo que quisiera durante las clases.

Lo mejor de todo es que el Presidente del Gobierno cumplió la petición de Ponce a través de una carta escrita a mano acompañada de un mensaje en forma de vídeo que no tiene desperdicio:

"Hola Julia, voy a escribir lo que me has pedido y además quiero felicitarte por tu capacidad de escritura. Seguro que es mejor que la de tu padre", comentaba Sánchez a modo de broma hacia Jorge Ponce.

Lo mejor de todo es que este último aprovechó la situación para devolver la pelota al tejado del Presidente del Gobierno, lanzando un mensaje ácido sobre uno de los problemas de la sociedad española que más quebraderos de cabeza está generando últimamente.

"Tengo otra hija, Ana, de cinco años que también me ha pedido que haga algo con el tema de la vivienda", comentaba Jorge Ponce entre risas junto a un Broncano que aún estaba procesando el mensaje de Sánchez.

Por otro lado y si os estáis preguntando qué decía Sánchez en la carta, este remataba el escrito con un mensaje destinado al profesorado:"Gracias a los maestros y maestras por educar tan bien a nuestros hijos e hijas. ¡Son el futuro del país!".