Feliciano López, extenista de 44 años, sin filtros sobre España: "Hace 10 años vivíamos en un país mejor"

Tras 26 años compitiendo, Feliciano López se retiró del tenis profesional en junio de 2023. Durante su carrera consiguió siete títulos individuales en el ATP Tour y seis en dobles, incluyendo un Grand Slam en Roland Garros 2016, además de participar en más de 70 torneos de Grand Slam.

El toledano fue el último invitado al programa 'El Cafelito de Josep Pedrerol', y durante la entrevista habló tanto de su carrera como de su visión de España, mostrando un lado más personal y reflexivo.

En un momento de la charla, Pedrerol le preguntó cómo veía su país, y López respondió con sinceridad: "Mi reflexión así a nivel general es que no está todo tan mal como creemos, pero sí mucho peor de lo que nos gustaría y de lo que yo he vivido hasta hace relativamente poco. Creo que vivíamos en un país mucho mejor".

"Sin entrar en tintes políticos de partidos ni de historias", el extenista de 44 años recordó la España de su infancia y juventud, desde los años posteriores a la transición hasta los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, y opinó que desde los últimos diez años en adelante la sociedad se ha polarizado demasiado.

El exdeportista quiso matizar que no idealiza el pasado, sino que recuerda cómo eran las cosas: "No hablo como el típico abuelo cebolleta que piensa que todo lo pasado fue mejor. La época del tenis anterior es la mejor, la época de tal, no. Yo lo digo con sinceridad, creo que no estábamos tan mal. La gente estaba mucho más tranquila, no había tantas peleas ni disputas".

Cuando hablaron sobre la libertad de expresar opiniones, Pedrerol señaló que "ahora cuando hablas de algo, hay que ir con mucho cuidado de lo que dices", y Feliciano respondió indignado que no le parece justo: "Creo que todos tenemos derecho a opinar y a pensar diferente al otro".

Reconoció también que, por su perfil público, a veces le cuesta contenerse: "Me he metido en mil jardines. Yo ahora ya estoy mucho más tranquilo, pero a mí a veces me cuesta también contenerme. Yo no considero que yo por ser extenista o lo que sea tenga que opinar, pero a veces cuesta mucho no dar tu opinión".