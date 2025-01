"Feliciano me fue infiel": María José Suárez habla de su complicada vida amorosa

María José Suárez es una de las presentadores y modelos más mediáticas de las últimas décadas en España. A punto de cumplir sus 50 años, María ha concedido una nueva entrevista en la que sobre todo ha hablado de su pasada vida amorosa, una repleta de desengaños para su persona.

La presentadora expone que muchas de sus relaciones han quedado manchadas por las traiciones de sus parejas. Asegura que le han sido infiel en múltiples ocasiones cuando ella no lo ha sido jamás. Por ejemplo, expone que el extenista Feliciano López la engañó en su momento, lo que lógicamente acabó derivando en la eventual separación entre ambos.

Asimismo, con quien María José Suárez asegura que estuvo realmente dolida fue Álvaro Muñoz Escassi. La que fuera su más reciente pareja le llegó a asegurar en su momento que era la mujer de su vida, aunque eventualmente este acabó cayendo en brazos de otra mujer. La presentadora en este sentido indica que "Me llevo bien con mis ex, menos con el último".

No sorprende, por lo tanto, que María José Suárez concluya que el 'verdadero amor' de su vida es no otro que su hijo. Después de todos los dolores de cabeza que le han dado sus pasadas relaciones, sabe que no encontrará una mayor fuente de amor incondicional que aquella que le proporciona su retoño.