Fedea alerta: 200.000 familias vulnerables quedan fuera del IMV pese a tener rentas bajas

Cada vez son más las personas que solicitan a la Seguridad Social el llamado Impuesto Mínimo Vital (IMV), una ayuda esencial para muchos hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, miles de familias están quedando fuera pese a tener rentas bajas y escasos ingresos por culpa del patrimonio.

Un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) confirma que más de 200.000 familias de rentas bajas que poseen algún tipo de patrimonio (segunda vivienda heredada, terreno sin valor en el mercado...) están quedado fuera del IMV.

Según Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, destaca que muchos solicitantes cumplen los requisitos de renta exigidos, pero son excluidos al superar los límites de patrimonio establecidos por la ley:

"Estamos hablando de familias que tienen una casa heredada en el pueblo, imposible de convertir en dinero para el día a día", explica el profesor durante las jornadas organizadas por Fedea y CGE.

En estos momentos, el IMV alcanza a unas 450.000 familias, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) calcula que solo alcanza al 45% de los beneficiaros potenciales.

¿Qué sucede con el resto de familias? Que muchos de estos posibles solicitantes no acceden a la ayuda por la complejidad de los trámites o por falta de información. Es más, 1 de cada 5 solicitudes acaba rechazada de forma automática por errores de forma.

Se lleva diciendo mucho tiempo que el IMV es una ayuda imprescindible, con ciertos errores de diseño que complican mucho su tramitación, especialmente entre familias con escasos recursos. ¿Quizás la solución para por simplificar el procedimiento administrativo?