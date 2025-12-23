Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las fechas de cobro de las pensiones en diciembre de 2025, según tu banco

Las pensiones se abonan en 14 pagas

Pensionista

Pensionista / IA

Emma Ferrara

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de noviembre de este año, que reflejan que el gasto total de pensiones en España fue de 27.119.70 millones de euros, suponiendo una cifra récord.

Según el Gobierno, en ese mes se abonaron 10,4 millones de pensiones y su correspondiente paga extra de Navidad a 9,4 millones de pensionistas.

La pensión media del sistema alcanza los 1.316,70 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extraordinaria media, ascendió a 1.288,10 euros.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.

Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.

Fecha de cobro de las pensiones en diciembre según el banco

  • Martes 23 de diciembre: Bankinter y Unicaja
  • Miércoles 24 de diciembre: Banco Santander, CaixaBank, Cajamar, Ibercaja y Banco Sabadell
  • Jueves 25 de diciembre: BBVA, ING y Kutxabank
  • Viernes 26 de diciembre: Abanca

Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.

