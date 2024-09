Fecha de salida, precio y mejoras de la nueva PlayStation 5 Pro de Sony

Esta semana la Sony ha dado a conocer su nueva punta de lanza: la PlayStation 5 Pro (PS5 pro). Se trata de una versión mejorada de la consola lanzada en 2020 y que ya ha vendido más de 59 millones de unidades en todo el mundo, el 35% durante el último año fiscal, terminado en marzo de 2024, según un informe publicado por la compañía japonesa.

La nueva consola saldrá al mercado el 7 de noviembre de este mismo año y tendrá un precio de 799 euros. Hay que tener en cuenta que la nueva versión solamente saldrá en versión digital, es decir, sin lector de discos. Si eres de los que hace colección de juegos físicos tendrás que gastarte otros 120 euros más para el lector, que se vende aparte.

En total, 919 euros por una consola que se fundamenta en tres grandes mejoras respecto a su versión estándard y que ya se considera como un escalón intermedio entre la actual generación y la próxima.

Mejoras respecto a la PS5

Una de las principales novedades la encontramos en una mejora del procesador gráfico o GPU. Esto se traduce en una mejor calidad de imagen y de los efectos visuales que permiten una experiencia mucho más fluida. La PS5 Pro contará con una mejora en el renderizado de la imagen un 45% más rápida que la versión original.

Otra novedad es la mejora en el 'ray tracing'. Esta tecnología es la encargada de hacer que las sombras, reflejos y demás elementos de los juegos relacionados con la iluminación luzcan reales.

Aunque esto podría afectar a los Fps, el arquitecto de las consolas de Sony desde 2013, Mark Cerny, ha asegurado que la PS5 Pro se moverá en los 60 'frames' por segundo. En este sentido, la nueva consola puede llega a triplicar el rendimiento de la PS5 estándard.

El 'PlayStation Spectral Super Resolution' es un sistema que consigue escalar las imágenes y hacerlas más nítidas y con mejores detalles a partir de la inteligencia artificial.

Esto significa que el propio sistema es capaz de mejorar automáticamente y mantener la calidad de imagen mencionada anteriormente y llegando a una calidad en 4K, en lugar de los 1080p actuales. Y todo ello sin necesidad de nuevos parches, pues las mejoras se podrán notar directamente en los juegos.

The journey continues with PlayStation 5 Pro.



⚬ Larger GPU

⚬ Advanced ray tracing

⚬ AI-Driven upscaling

⚬ PlayStation Spectral Super Resolution



Además, la nueva PS5 contará con el llamado 'PS5 Game Boost' que permitirá a los jugadores disfrutar de un catálogo de 8.500 juegos que incluye juegos retrocompatibles de PS4 y los que ya existen de la nueva generación, al máximo rendimiento.

Otros títulos se actualizarán con un parche para adaptarse a la nueva realidad y se podrán identificar gracias al etiquetado 'PS5 Enhanced'. Algunos ejemplos de juegos que se podrán disfrutar en la nueva consola al máximo rendimiento son Assassin's Creed: Shadows, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, The Last of Us. Parte II Remastered o Marvel's Spider-man 2, entre otros.

Otra mejoras notables son un aumento de la capacidad de almacenamiento hasta los 2 TB de la unidad SSD. La versión 'Pro' de la consola de la actual generación abandonará los modos Calidad y Rendimiento de la imagen que tenía la misma versión de la PS4, a favor del nuevo modo Fidelidad.