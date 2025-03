Ya hay fecha para que Peppa Pig conozca que tendrá un nuevo hermano

Sí, es una serie de animación infantil, pero no se puede negar que Peppa Pig es un auténtico fenómeno global desde que esta se estrenó en 2011, llegando a nuestras casas a través de Clan. Desde entonces, se han contado muchas historias de estos personajes entrañables, pero pocas cosas han cambiado en su base, algo que está a punto de cambiar.

Los creadores de este éxito televisivo, tanto entre niños como en los que ya no lo son tanto, están a punto de llevar la serie a una nueva era, por así decirlo, puesto que pronto añadirán un nuevo miembro a la familia Pig. Así es, Peppa y George tendrán un nuevo hermanito y su anuncio ha generado un revuelo de lo más significativo en redes sociales.

El vídeo en el que se revela la noticia ha logrado ser el contenido de TikTok más visto en todas las cuentas de RTVE, consiguiendo 17,3 millones de visualizaciones en el perfil de Clan en TikTok y más de 2,9 millones de interacciones. Gracias a esta gran noticia de Peppa Pig, la cuenta de Clan en la mencionada red social creció considerablemente, sumando unos 46.000 nuevos seguidores en solo tres días. De hecho, este crecimiento supone un aumento del 182,7%.

Como veis, el anuncio del embarazo de Mamá Pig ha sido todo un éxito para sus responsables y para RTVE en sus redes sociales. Ahora solo falta que Peppa Pig, la gran protagonista de la serie infantil, y su hermano George descubran que van a tener un nuevo hermano. Por suerte, ya hay fecha para el episodio en el que eso va a ocurrir, teniendo lugar este el próximo 14 de marzo en Clan, contando además con dos pases (uno a las 07:00 y otro a las 17:48 horas).

En el capítulo de este próximo viernes, los espectadores podremos presenciar cómo Peppa y George se enteran de la noticia y, además, cómo disfrutan del primer vistazo a las ecografías del esperado bebé. Si no queréis perderos este momento tan importante para la historia de la serie de animación y no vais a poder verlo el día 14, no os preocupéis porque el capítulo se reemitirá el 15 y el 16 de marzo en varios horarios.