Fecha, horario, combates, conciertos y dónde ver la Velada del año 5 de Ibai Llanos

La Velada V de Ibai Llanos es una realidad. Quedan pocas semanas para vivir una noche mágica en La Cartuja, Sevilla. Los streamers, youtubers y celebrities ya están en la recta final de la preparación, pero no serán los únicos protagonistas, debido a que también habrá conciertos de alto nivel como Aitana Ocaña o Myke Towers.

Ibai Llanos tiene el objetivo de superar los números de la anterior Velada, celebrada en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, no lo tendrá nada sencillo, ya que consiguió reunir a más de 3,8 millones de 'peak viewers'.

En esta nueva edición, el vasco ha decidido que todos los combates sean 1 vs 1, no como en la anterior velada que hubo un 2 vs 2 y el Rey de la Pista. Vuelven los combates clásicos, los de toda la vida.

Al realizarlo en Sevilla, el sábado 26 de julio, el creador de contenido ha decretado que el evento empezará a las 20:00 horas y podría acabar hasta las 3:00 horas de la madrugada, aunque se estima que acabe a las 2:00 horas. Un horario para que el calor no sea el protagonista de la Velada.

Estos son los combates de la Velada 5

Primer combarte: Pereira vs. Rivaldios

Segundo combate: Perxitaa vs. Gaspi

Tercer combate: Abby vs. Roro

Cuarto combate: Andoni vs. Carlos Belcast

Quinto combate: Alana vs. Ari Geli

Sexto combate: Viruzz vs. Tomás Mazza

Séptimo combate: TheGref vs. Westcol

Estos son los conciertos

En total, serán siete actuaciones, pero no se conoce el orden:

Grupo Frontera

Los del Río

Eladio Carrión

De la Rose

Melendi

Aitana Ocaña

Myke Towers

¿Dónde se podrá ver?

El evento se podrá seguir desde el canal de Twitch de Ibai Llanos, pero también desde La Cartuja. La entrada más barata es de 37 euros, pero ya están agotadas. Los tickets disponibles oscilan entre los 139 y los 190 euros.