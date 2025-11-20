El FBI pone cerco el exatleta olímpico canadiense, Ryan Wedding (44), acusado de narcotráfico y asesinato: "Un Pablo Escobar moderno"

Quien fuera deportista olímpico y representante de Canadá en la modalidad de snowboard en los Juegos de Invierno de Salt Lake City de 2002, Ryan Wedding, se encuentra en el punto de mira del FBI por su presunta relación con el asesinato de una persona en condición de testigo federal.

En enero de 2025 la víctima recibió cinco disparos en la cabeza en la ciudad de Medellín (Colombia) que terminaron con su vida, supuestamente para "evitar su extradición a Estados Unidos", según le habría recomendado su abogado para que no hablara de más.

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, durante los JJ. OO. de 2002. / Getty Images

Ocurrió tras destaparse la supuesta relación del exdeportista y sus funciones dentro de "una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas de este mundo", de la cual sería el mandamás y el "mayor distribuidor de cocaína en Canadá".

"Su organización es responsable de importar aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año a Los Ángeles en camiones desde México", explicaba la fiscal general, Pamela Bondi, ante los medios.

Imagen del rostro de Ryan Wedding, exolímpico y acusado de dirigir una gran red de narcotráfico. / X

Como si se tratara de una película, el cuerpo de investigación norteamericano ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a la persona que revele información que pueda dirigir sus investigaciones para la detención de Wedding.

De momento, las autoridades informaron de que podría encontrarse en México, aunque hay en marcha una búsqueda a nivel internacional. Mientras, ya se han arrestado a otras 10 personas relacionadas con el caso, entre los cuales está el mencionado abogado del exolímpico.

Imagen de Ryan Wedding. / FBI

De hecho, la crueldad y red de negocio de Wedding sería tan extensa que se habla de una persona comparable a los grandes capos de la droga en Centroamérica y Sudamérica: "Una versión moderna de Pablo Escobar o 'El Chapo' Guzmán", le describía Kash Patel, director del FBI.

También se ha apuntado que "colabora con el cártel de Sinaloa" y se incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados del país que fue publicada en marzo.