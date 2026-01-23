El FBI atrapa al exolímpico canadiense, Ryan Wedding, protegido por el cartel de Sinaloa tras requisar su colección de motos de Marc Márquez o Valentino Rossi

El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, de 44 años, era uno de los actuales criminales en busca y captura más importantes para el FBI más importantes, tras ser acusado de homicidio y con indicios de ser miembro de una banda relacionada con el narcotráfico.

Tras una búsqueda que se ha alargado más de un año, finalmente las autoridades norteamericanas han dado con el fugitivo. El director de la oficina, Kash Patel, reveló que, el que una vez fuera snowboarder en los JJ. OO. de invierno de Salt Lake City 2002, estaba viviendo bajo la protección del famoso cartel de Sinaloa, en México.

La noticia fue anuncida por la Fiscal General de los EE. UU, Pam Bondi, que anunció que le capturaron el apsado viernes y que ya había sido trasladado directamente desde el país de la América Central. "Wedding fue trasladado en avión a Estados Unidos, donde enfrentará la justicia. Esto es resultado directo del liderazgo del presidente Trump en materia de ley y orden", escribía en X.

En la misma línea declaraba Patel, que atribuyó gran parte del mérito al actual presidente y magnate, además de agradecer a México su colaboración.

Durante el proceso de captura, el FBI había llegado a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares para aquella persona que revelara el paradero de Wedding, que había sido descrito como el 'Pablo Escobar moderno'.

Según el relato oficial, la operación empezó después de que se le relacionara con la muerte violenta de un testigo federal que tenía intención de declarar para exponer sus redes con el narcotráfico, debido a un tiroteo en un restaurante de Medellín, en Colombia.

Ahora se espera que el exatleta sea acusado de intimidación y coerción de testigos, así como de asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas, según apuntaba la BBC.

Coleccionista de motos de MotoGP

Entre sus pertenencias, la policía encontró hace unas semanas decenas de motos de competición oficiales, entre las cuales se encontraban las de Marc Márquez o Valentino Rossi. La colección, que fue incautada, se estimó que tenía un valor multimillonario.

El pasado mes, "las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cacheo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la RCMP y el LAPDHQ", revelaba el FBI, concretamente.