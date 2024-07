Fayna Bethencourt, tajante tras la detención de 'El Yoyas': "No es motivo de celebración"

Carlos Navarro, conocido como ‘El Yoyas’ fue condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria a 5 años y 8 meses de cárcel por violencia de género contra su expareja Fayna Bethencourt y maltrato a sus dos hijos menores.

Tras 19 meses huyendo de la Justicia, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ fue detenido el pasado miércoles en la localidad catalana de l’Anoia y trasladado a la cárcel de Brians 1 de Barcelona.

Ahora, Fayna Bethencourt ha concedido una entrevista a '¡De viernes!' a través de una videollamada, ya que ha asegurado que, tras "vivir durante 16 años en una relación así" ha desarrollado una ansiedad crónica y ha decidido no alejarse "demasiado" de los suyos.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que se enteró de la detención de su exmarido a primera hora de la mañana, cuando un policía le llamó para informarle: "Fue como si tuviese una piedra muy pesada sobre la boca del estómago y me la quitaran. Toda esa tensión se liberó de golpe".

La canaria ha comentado que cuando la noticia se hizo pública recibió mucho cariño y lo agradeció, pero ha asegurado que no se encuentra más tranquila: "Una de las cosas que te dicen es que 'ya eres libre' o que 'ya puedes estar tranquila', pero no puedo estarlo porque no tengo la sensación de que esto sea el final. Una de las primeras cosas que pensé fue 'va a seguir atacándome'".

Fayna Bethencourt ha dejado claro que "su detención no es motivo de celebración", porque está convencida de que sus problemas con 'El Yoyas' no acabarán: "Sé que esto no termina aquí".