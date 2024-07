Fayna Bethencourt rompe el silencio tras la detención de Carlos Navarro, 'El Yoyas': "Va a morir matando, seguirá yendo a por mí"

El pasado 28 de junio los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron a Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', permanecía en busca y captura desde noviembre de 2022 acusado de maltratar a su expareja y otros delitos, según informaron fuentes policiales.

A través de un comunicado la policía catalana declaró que estaba refugiado en una casa de la comarca barcelonesa de l'Anoia y tomaba medidas de autoprotección para evitar ser localizado.

Días más tarde de la noticia que colapsó las portadas Fayna Bethencourt ha roto su silencio y ha hablado en una entrevista para la revista 'Lecturas', después de que su expareja y maltratador, haya sido, al fin, detenido.

"Tengo ansiedad crónica, es una secuela de lo que viví con esta persona, es duro. Ahora se me ha disparado" empezaba diciendo Fayna a la revista y confiesa encontrarse en "un shock emocional".

Cuando recibió la noticia sufrió "un ataque de pánico". "Tenía la mandíbula sellada, me quedé como paralizada. No podía ni hablar, aprietas tanto la mandíbula de la misma ansiedad...hoy me duele la cara", relata.

Durante casi dos décadas de relación Fayna Bethencourt, que conoció y se enamoró de Carlos Navarro en el reality 'Gran Hermano', sufrió malos tratos que cada vez iban en aumento e incluso llegaron también a sus dos hijos en común con 'El Yoyas'.

Pero acostumbrada a luchar no se rinde: "Siempre me levanto, esa es mi fuerza", relata.

Los sentimientos de Fayna Bethencourt tras la detención de 'El Yoyas'

Tras la detención la canaria está más tranquila pero no es suficiente: "Se ha hecho justicia, pero no tengo la sensación de que sea el fin de la historia, con él desgraciadamente nunca lo es", afirma.

"Sé que igual que tenía la cara dura de hablar cuando estaba escondido, ahora va a escupir veneno contra mí. Va a morir matando. Seguirá yendo a por mí...", declara.

Sin poder eliminar la ansiedad de una situación realmente dura Fayna intenta buscar la paz: “Si llego a vivir en la península, probablemente estaría mucho peor de lo que estoy... o no estaría”, relata.

Así se enteró Fayna de la detención

“Hacia las cinco y media de la mañana sonó el teléfono. El policía se identificó y me dijo: ‘Hemos arrestado a Carlos Navarro’”, ha contado Fayna para la revista Lecturas. Ese fue el momento en el que supo que la policía al fin había encontrado a su maltratador.

“Estos dos años la policía habló conmigo en alguna ocasión pero me dijeron que no lo hiciera público”, relata. Durante 19 meses los cuerpos de seguridad del estado trataron de localizar a Carlos Navarro sin éxito, hasta encontrarlo el pasado 28 de junio en una masia de l'Anoia.