Fati Vázquez: "No fui a Italia para casarme con Lamine Yamal ni para ser Georgina"

Fati Vázquez continúa apareciendo en la televisión para contar los detalles de su cita con Lamine Yamal. La creadora de contendio decidió hace unos días romper su silencio y revelar toda la verdad con el de Rocafonda, durante sus vacaciones de verano en Italia. Esta vez lo ha hecho en Mtmad, para Mediaset y no se guardó ningún detalle en el tintero.

"Cuando yo fui a Italia, mi intención, por supuesto, era conocerle. Obviamente ni me iba a casar con él, ni pensaba yo aquí ser Georgina. Para nada. Yo dije: 'Voy a ver qué pasa'. Lo conozco, me lo paso bien, me divierto y Dios dirá qué pasa. Como yo me retrasé un día, porque yo iba a llegar un miércoles y al final llegué un jueves por la mañana... me gustaría aclararlo", empieza contando Fati.

Fati cuenta su versión en la televisión

Ante la oleada de especulaciones e incluso criticas, la influencer cuenta que tuvo una cita con Lamine mientras el futbolista del FC Barcelona disfruta de sus vacaciones en verano. La influencer empezó aclarando que "no pudo negar lo innegable" tras ser pillada con el jugador del FC Barcelona en una moto de agua en las costas italianas. Asimismo, reconoció que durante esos días disfrutó mucho y se sintió muy cómoda.

Sin embargo, según cuenta Fati Vázquez, se disgustó al enterarse de que Lamine había estado con una chica antes de quedar con ella. Una situación que no le gustó nada a la influencer y que posteriormente le recriminó.

"Hay dos cosas", dice. Una, que yo llegué más tarde y no me crucé con la chica que estaba antes que yo por horas. Yo me enteré después de esto", afirma Fati sobre Lamine. "Me enteré después, cuando yo volví a mi casa y subí un post el domingo, que ya ni estaba en Italia. Estando allí no subí absolutamente nada. Ni contenido a 'stories' ni nada. Él sí había subido un post el día antes de yo llegar y es por eso quye yo deduzco que se enteraron los paparazis de que él estaba allí. Es el jueves, cuando nos vamos en barco, y nos pillan los paparazis", termina.

El 'romance' de ambos dio la vuelta al mundo, a raíz de los paparazis italianos que capturaron 'el junte' durante el verano. Sin embargo, todo se quedó allí y ambos siguen con sus vidas.

En el caso de Lamine Yamal, se encuentra quedando con Nicki Nicole y ya han hecho públicas algunas fotos compartiendo momentos juntos.