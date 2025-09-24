Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia

Lamine Yamal y Nicki Nicole están más enamorados que nunca, aunque hay que recordar que empezaron a mantener una relación hace poco tiempo, ya que durante las vacaciones, el '10' culé fue pillado con la creadora de contenido Fati Vázquez y fueron portada de la revista 'Lecturas': "Lamine Yamal se relaja con una influencer de 30 años".

Tras varios meses en silencio, Fati Vázquez ha decidido romper su silencio y revelar toda la verdad sobre su romance con el de Rocafonda en el pódcast 'En todas las salsas'. La creadora de contenido no se guardó ningún detalle en el tintero.

La influencer empezó aclarando que "no pudo negar lo innegable" tras ser pillada con el jugador del FC Barcelona en una moto de agua en las costas italianas. Asimismo, reconoció que durante esos días disfrutó mucho y se sintió muy cómoda.

Una de las cosas que se comentó es que no estaban juntos y había más personas, pero la gallega lo desmintió: "No había nadie, solo su representante". Algo que el jugador culé había negado al periodista Javi de Hoyos.

Sin embargo, la creadora de contenido reveló que esta escapada romántica a Italia fue la primera vez que se encontraron en persona, aunque la relación venía de mucho antes: "Esto no fue de la noche a la mañana".

Todo empezó cuando estaba viendo un partido de Lamine Yamal con su padre y se dio cuenta que le había escrito en 2018: "Supongo que él era mi fan". Desde entonces, la gallega empezó a mantener el contacto con él y estuvieron hablando más de "ocho meses".

En ningún momento, el de Rocafonda le admitió que no era seguidor de ella, ya que "su ego no lo permitiría". La gallega señaló que no está "bien asesorado", poniendo en el punto de mira a su representante, pues le organiza calendarios para quedar con mujeres.

"Yo llegué un día más tarde de lo que tenía planeado y no coincidí con la chica que estaba antes de estar conmigo por horas", comentó en el pódcast 'En todas las salsas'.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, cuestión de tiempo

La influencer quiso mojarse de lleno sobre la relación de Lamine Yamal con la cantante argentina: "Yo creo que él sí está muy pillado y ella no". Aparte, tiene claro que ella lo está utilizando.