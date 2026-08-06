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SALUD

Los farmacéuticos coinciden sobre el eclipse solar: "No lo mires con gafas de sol, ni a través del móvil ni solo por un segundo"

La experta advierte sobre los riesgos para la salud ocular y las precauciones necesarias

Eclipse solar

Eclipse solar / Archivo

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Este próximo miércoles, 12 de agosto, tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados. En buena parte del territorio, se podrá observar un eclipse solar total que no volverá a suceder hasta dentro de más de un siglo. En Cataluña, las comarcas de Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Ponent concentrarán la mayoría de los desplazamientos.

No obstante, observar un fenómeno natural de estas características requiere tomar precauciones. Durante un eclipse solar, mirar directamente al sol sin la protección correcta puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. Por este motivo, es fundamental utilizar gafas homologadas para la observación directa del mismo.

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura / .

Así lo explica en redes sociales Esther (@esther.ugcosmetics), experta en farmacia y parafarmacia, colaboradora de 'À punt radio' y divulgadora. Recientemente, la especialista ha publicado un vídeo en Instagram con el siguiente comunicado: "El eclipse solar no se puede mirar directamente, y te voy a decir el porqué".

En este sentido, la farmacéutica advierte a sus seguidores que no deben emplearse métodos caseros "Ni con gafas de sol, ni a través del móvil y ni siquiera un segundo. Mirar el sol sin protección puede provocar una quemadura en la retina".

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto / .

Además, el riesgo está presente en los instantes previos y posteriores al eclipse solar. "Lo peor es que no duele mientras ocurre y el daño puede ser irreversible, afectando así tu visión para siempre", avisa la creadora de contenido. Por ello, tan solo existe una manera de observar este espectáculo natural con seguridad.

"La única forma segura de disfrutar del eclipse que tendremos el 12 de agosto, en el que la luna ocultará gran parte del sol, es utilizando gafas homologadas para eclipses solares", insiste la profesional. "Disfruta del espectáculo pero protege tus ojos", termina en la publicación.

En el texto del vídeo, Esther recuerda que "la radiación solar puede provocar una lesión irreversible en la retina" y que "la única forma segura de observar el eclipse es con gafas homologadas para eclipses solares". Es importante consultar las fuentes oficiales del Gobierno de España y seguir las recomendaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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De hecho, el ministerio ha publicado un documento explicando cómo comprar gafas seguras y cómo utilizarlas durante el eclipse. "Ponte las gafas antes de mirar al Sol y no te las quites mientras estés observándolo. Durante las fases parciales del eclipse, antes y después de la totalidad, mantenlas siempre puestas", indica el organismo.

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