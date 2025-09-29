Un biotecnólogo español revela lo que cobra en Suiza: "De 7.600 francos brutos me quedan..."

Un reciente estudio de 'Eurostat' ha señalado que 445.000 jóvenes menores de 25 años estaban desempleados en España durante junio de 2025. Según los datos publicados, el desempleo juvenil español sigue liderando la lista de la Unión Europea con una tasa del 24%.

En este contexto, muchos jóvenes españoles deciden buscar una oportunidad laboral fuera de nuestras fronteras. Este es el caso de Fernando, un biotecnólogo de 24 años que decidió probar suerte en Suiza, uno de los países más llamativos para los jóvenes por sus elevados salarios.

El profesional ha compartido un vídeo en redes sociales explicando su experiencia en Berna, ciudad a la que se mudó tras finalizar el Grado de Biotecnología en España: "Estudié y me fui directo a trabajar a Suiza".

"Después de un año como becario en una empresa de aquí, puede encontrar una buena posición", comenta en la descripción del vídeo. La publicación comienza con Fer realizando una pregunta a sus seguidores: "¿Cuánto gano con 23 años aquí en Suiza?".

Después, Fernando hace un análisis del salario que percibe: "Lo que haré es coger mi última nómina y a partir de ahí haremos los cálculos". En primer lugar, revela que el último sueldo que ha percibido. "Mi última nómina fue de 7.600 francos", añade.

Posteriormente, detalla las deducciones que corresponden a la región donde reside: "Como yo vivo en cantón de Aargau (Argovia), la tasa impositiva es del 13%". Después, se sincera con el resultado final tras cumplir con sus obligaciones fiscales.

"Descontando los impuestos y lo que te quitan para otro tipo de cosas como el paro, en mi cuenta acaban entrando en torno a 5.600 o 5.700 francos", explica Fernando. Si hacemos el cambio de divisas, el segundo importe equivale a 5.900 euros, aproximadamente.

Según la Universidad Francisco de Vitoria, un biotecnólogo recién graduado y sin experiencia puede ganar 1.100 euros netos mensuales, aproximadamente. "¿Crees que es mucho o poco? Teniendo en cuenta que tengo 23 años", sentencia en la grabación.