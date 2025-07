Un farmacéutico critica el dinero que ganan los jubilados: "Es la nueva burguesía española"

El sistema de pensiones en España se basa principalmente en un sistema de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. Hoy en día, presenta una gran incertidumbre de cara al futuro y a corto plazo, podría estallar.

La edad de jubilación y los requisitos para acceder a una pensión varían, pero en 2025, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 6 meses si no se cumplen ciertos requisitos de cotización, o de 65 años si se ha cotizado un mínimo de 38 años y 6 meses. La pensión media en España, según datos de junio de 2025, se sitúa en 1.311,41 euros, y la de jubilación en 1.505,91 euros.

Muchas personas no están de acuerdo con este sistema. Expertos inversores afirman que es insostenible y otros van más allá. Es el caso de un farmacéutico (@Elfarmacéuticoactivo) en X, especialista en Farmacia Hospitalaria con más de 40.000 seguidores, que se ha posicionado sobre si los pensionistas deberían cobrar cifras tan altas, en alusión a los jubilados con ingresos máximos.

"Parejas de jubilados con pensiones máximas se han embolsado este mes 10.000 euros netos entre los dos. Todo muy normal. Son los que compran los pisos a tocateja para alquilárselos a los amigos de sus hijos que ganan 1.600 al mes… La nueva burguesía española", afirma.

Este farmacéutico e inversor particular ha recibido miles de respuestas a su tuit. Principalmente de usuarios que consideran que no ha respetado a las personas mayores y que merecen un respeto por haber estado trabajando gran parte de su vida. "Mediante este tuit, he querido poner de manifiesto la situación insostenible del sistema actual de pensiones. A la generación actual nos han cambiado las reglas del juego, si la mayoría de los comentarios supieran lo que hay que cotizar en importe y tiempo para cobrar la pensión máxima…", se defendía.

Según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones cerró en 2024 con 9.300 millones de euros, mientras que el gasto mensual se dispara a los 13.500 millones de euros.