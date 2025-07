Fani, concursante de la Isla de las Tentaciones, acerca de criar a su hijo sin su padre: "Tiene a su madre"

Fani fue una de las protagonistas absolutas de la primera temporada de 'La isla de las tentaciones'. Y desde entonces, la joven asegura haber estado criando sola a su hijo Emilio, tal y cómo ha comentado recientemente en el canal que tiene en la plataforma Mtmad.

Como muchos de vosotros recordaréis, Fani Carbajo entró a 'La isla de las tentaciones' siendo madre de Emilio, niño que ha crecido sin figura paterna. Un proceso muy complejo para él y para Fani, del que ha hablado ella sin tapujos en el canal.

El pequeño, según relata la ex participante del reality, es plenamente consciente de lo que es ver sufrir a su hijo "por no ver a sus padres juntos". "A mí me lo decía Emilio, que tiene amigos que hacen planes con sus padres y que se van de vacaciones con ellos", algo que él no ha podido hacer debido a la ausencia del suyo.

Más allá de los problemas que ha causado en el joven, Fani admite que también ha sido muy duro para ell, sobre todo porque "esa etapa de vivir hasta la madurez no la ha vivido en condiciones", sin el apoyo de su familia paterna.

Eso sí, tanto ella como su hijo Emilio saben que se tienen el uno al otro: "tiene a su madre, que es una guerrera. Para él soy un ejemplo a seguir y sabe lo que es luchar... Por mucho que discutamos y nos gritemos y se enfade conmigo, después, me lo agradecerá de por vida".

Cinco años después de participar en 'La isla de las tentaciones', Fani ha encontrado el amor en Fran Benito, el hombre con quien tuvo a su segunda hija, Victoria, hace ahora casi un año.

Acerca de esta relación, Fani espera que dure toda la vida, un chico que le ha hecho reflexionar acerca de su primer embarazo y de lo mucho que ha crecido su hijo Emilio, quien está a punto de cumplir la mayoría de edad.