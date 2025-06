La fan de Alejandro Sanz aclara su relación con el cantante: "No es el qué, es el cómo"

Están siendo horas muy críticas para la imagen de Alejandro Sanz después de que una fan, Ivet Playà, destapase la cara oculta del cantante español. Ella era una admiradora del artista desde niña, pero tras conocerlo ha vivido un gran infierno, y así lo quiso explicar a través de su cuenta de TikTok.

La joven desveló que necesitaba contar toda la historia "por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy". Todo surgió a inicios de 2015, cuando ella empezó a escribirle: "Me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo".

Desde el primer momento, aseguró que el artista sabía la edad que ella tenía, debido a que la primera vez que quedaron "yo tenía 18 años y el tenía 49 en ese momento". Con el transcurso del tiempo, la catalana lo dejó todo. Una de las decisiones fue mudarse de Barcelona a Madrid.

El principal motivo fue que le había contratado para trabajar con él. Y de la relación profesional pasó a ser algo más íntimo: "Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual".

La joven estalló asegurando que "me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad".

Playà reveló que la actitud de Sanz fue indefendible: "Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano".

Tras el revuelo generado, la catalana se ha visto 'obligada' a salir públicamente para aclarar el tema. Ha empezado diciendo que "quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables, evitando así interpretaciones erróneas que puedan desvirtuar mi verdad, o desviar el foco hacia otro tipo de hechos que no han ocurrido".

La joven ha querido dejar claro que "en ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva".

Ivet Playà / Instagram

Para zanjar el tema, ha asegurado que "no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os lo merecéis, y mi historia también".