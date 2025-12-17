Famosos y ricos arruinados: así se esfuman los premios de la Lotería

Con el Sorteo de Lotería de Navidad a la vuelta de la esquina, muchos estamos haciendo todo lo posible para llamar a la buena suerte y poder ganar algún premio que nos permita cambiar por completo las vidas que llevamos. Sin embargo, ganar la Lotería no siempre es sinónimo de riquezas.

Según datos publicados por Alfio Bardolla Training Group, más del 75% de los agraciados con grandes premios acaban arruinados por no saber cómo gestionar tando dinero en poco tiempo. Un riesgo que no afecta únicamente a particulares, también a famosos como futbolistas, artistas, influencers y empresarios.

De todo ello habla el experto Alfio Bardolla, quien explica que se tarda aproximadamente 1.000 días en perder millones de euros si no se combina educación financiera con preparación psicológica:

"No es únicamente teoría; se necesita entrenar la mente para gestionar la presión y tomar decisiones responsables, paso a paso", advierte el especialista.

La historia de varios millonarios que lo perdieron todo tras ganar la Lotería

William Post , ganador de 16 millones de dólares en 1988 , fue demandado por familiares y amigos, sufrió varios intentos de asesinato y terminó trabajando como vigilante de seguridad .

, ganador de , fue demandado por familiares y amigos, sufrió varios intentos de asesinato y . Margaret Loughrey , que ganó 27 millones de libras en 2013 , vio cómo la fortuna destruyó sus relaciones familiares y la llevó a una vida de alcohol, drogas y pobreza en la calle .

, que ganó , vio cómo la fortuna destruyó sus relaciones familiares y la llevó a una vida de . Andrew Jackson Whittaker Jr., empresario de éxito, no supo resistir la tentación de gastar a manos llenas tras recibir su premio millonario, acumulando deudas y problemas legales.

Son tan solo algunos casos que han transcendido y que ilustran perfectamente cómo pese a ser millonario, una mala educación y gestión financiera puede hacer que todo el dinero que has ganado, quede en agua de borrajas.