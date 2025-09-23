Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
CATALANOFOBIA

Un famoso periodista se enfrenta a un taxista en Madrid tras un episodio de catalanofobia

Hablar en catalán no siempre es bien recibido

Conductor enfadado

Andrea Riera

En España siguen apareciendo episodios de catalanofobia que demuestran que hablar en catalán no siempre es bien recibido. Estos casos generan polémica, ya que reflejan que todavía hay personas que discriminan a otras por el simple hecho de utilizar el idioma.

Aunque el catalán es una lengua oficial en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, cada vez son más los testimonios de personas que aseguran haber sufrido rechazo o comentarios negativos simplemente por hablarlo.

El periodista Carles Francino relató en 'El racó de pensar' de la Cadena Ser en Catalunya, un episodio de catalonofobia que vivió en Madrid: "Siguen existiendo cosas que pensaba que habían desaparecido del paisaje".

El presentador de 'La ventana' fue a cenar con dos compañeros, y al despedirse, se fue con uno de ellos en taxi. Al subir al vehículo le saludaron con un 'buenas noches' y le indicaron que se dirigían a la calle Arturo Soria, pero que harían una parada en Ventas. Tras esto, el conductor le dijo 'muy bien, perfecto'.

Sin embargo, la cordialidad cambió cuando Francino empezó a hablar con su compañero en catalán dentro del coche, ya que el taxista no respondía a sus indicaciones.

"'Oiga, aquí cuando gire y tal...'. Silencio. Llegamos y le dije que parara. 'Adéu Sebas'. 'Adiós, buenas noches'. Silencio, y dije 'Ui, ya sé de qué va esto'. Entonces le dije que ahora íbamos a Arturo Soria. Silencio. Llegamos y le dije 'donde la farola me deja'. Silencio. 'Le pago con tarjeta'. Silencio", relató el periodista.

@sercatalunya

📻🎙️Carles Francino explica a 'EL RACÓ DE PENSAR' de l'Aquí Catalunya l'episodi de catalanofòbia que ha viscut: "Segueixen existint coses que pensava que havien desaparegut del paisatge" 🔗Recupera-ho a la web de SER Catalunya o a través del nostre canal de YouTube

♬ sonido original - SER Catalunya

Carles Francino bajó del vehículo dando un portazo, y 30 segundos después, el conductor le preguntó si siempre cerraba así. "Yo le dije que siempre cerraba así, que si había algún problema. Y me dijo 'he dejado de hablar porque hablabais en catalán'. Y le dije que se fuera a la mierda", detalló.

Tras esto, el taxista se marchó y todo quedó ahí. Francino concluyó su episodio: "Me dio tanta rabia que me activó la mala ostia esta que yo no tengo. Pegué un portazo que el joven bajó del coche (...) Me dio tanta rabia que me activó una cosa que yo pensaba que no tenía dentro".

