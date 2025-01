Este es el famoso cómico español que se niega a ir a 'La Revuelta': "No le veo la gracia"

En tan solo cuatro meses 'La Revuelta' ha conseguido consolidarse como uno de los programas de referencia en la franja del access prime time. Los números de audiencia dan la razón a RTVE, que apostó por trasladar el humor de David Broncano a la televisión pública desde Movistar+.

Cada noche el programa presenta a uno o varios invitados que acuden para charlar con el presentador de Jaén y hacer promoción de sus proyectos personales. Sin embargo, hay un famoso español que se niega a visitar el Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba el formato.

Se trata de Millán Salcedo, integrante del icónico dueto Martes y Trece, y que nos acostumbra a sorprender con declaraciones sin ningún tipo de filtro, como ha vuelto a suceder.

En esta ocasión, el cómico ha opinado del programa de Broncano en el pódcast de un buen amigo y excompañero de Broncano, Quequé, quien presenta 'Hora Veintipico': "No me gusta. Vi el primer programa y dije: 'Hasta luego, Lucas'. No le veo la gracia, no le veo el fuste", sentenciaba.

Millán Salcedo, la mitad de 'Martes y Trece'. / RTVE

Según parece, esta animadversión empezó cuando en una ocasión Salcedo quiso acudir al programa para promocionar algo y obtuvo la negativa del equipo de producción: "Igual tiene mieditis… Te lo digo yo. Caquita", acusaba a 'La Revuelta'.

El invitado 'imposible'

En alguna ocasión David Broncano ha revelado qué personaje le gustaría que pudiera ir a su programa como invitado: ni más ni menos que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Según explica el de Jaén, "es gracioso sin querer" y en más de una ocasión ha explicado que le parece una persona muy interesante, más allá de no compartir ideología.

Aunque de momento no ha habido ninguna novedad al respecto, hace unos meses desde el mismo programa se apuntaba que su presencia estaba asegurada "al 50%" y que estaban dispuestos a no preguntarle por cosas relativas a su pasado político y en centrarse en su actual labor como registrador de la propiedad.