De ser un famoso cantante a verse arruinado: "Tiene problemas muy graves de dinero y se enfrenta a una demanda de desahucio"

Con el tiempo, vemos cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica acaban atravesando momentos complicados, incluso llegando a la ruina.

A muchos artistas les va llegando menos trabajo, sus ingresos bajan y también pueden aparecer problemas personales. Todo eso hace que su situación cambie sin que apenas se den cuenta y, a veces, de manera bastante rápida.

Uno de esos casos es el de Francisco González Sarrià, que ha vuelto a colocarse en el foco mediático tras conocerse nuevos detalles sobre el procedimiento judicial abierto por el supuesto impago de la pensión de Naomi Apolinar, fruto de su relación con la bailarina Denia Apolinar.

El asunto se ha intensificado después de que en el programa 'D Corazón', el periodista Arnau Martínez explicara que el cantante habría reconocido en sede judicial una situación económica complicada. Según contó, la declaración fue tensa y el artista evitó responder a varias preguntas.

"Fue una declaración muy tensa, no quiso responder. Tiene problemas de salud y problemas muy graves de dinero, y además lo podrían desahuciar más pronto que tarde… Se enfrenta a una demanda de desahucio", aseguró el colaborador.

Martínez también añadió que el proceso sigue su curso y que hay plazos importantes encima de la mesa: "Ahora tiene siete días para presentar esa demanda de desahucio. Le he preguntado a Denia por esto y me dice que a ella no le consta y que no se cree que tenga problemas económicos".

Precisamente, Denia Apolinar ha mostrado dudas sobre esa supuesta situación financiera, señalando que no le encajan algunos datos, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante tendría varios conciertos programados este año. Esa diferencia de versiones ha alimentado aún más la polémica.

Hace apenas un mes, Francisco ya se defendía con declaraciones muy duras, asegurando: "Yo no soy un personaje muy afín al régimen y todos los medios afines me han atacado como hienas. Esto es una cortina de humo para tapar un montón de cosas que han ocurrido esta semana. Estoy harto de que nos utilicen a los artistas".

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También se pronunció sobre las conversaciones con su expareja, negando que hubiera nada fuera de lo privado: "Denia lo único que busca es dinero. Estoy harto de esta gente. ¿Tú sabes lo que son 25 años aguantando a una tipa con la que no he tenido nada?".