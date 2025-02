Este es el famoso alimento que no soporta Alberto Chicote: "Aborrezco los..."

Alberto Chicote es uno de los cocineros más famosos de nuestro país. El chef ha conseguido diferentes estrellas Michelin, pero mucha gente lo conoce por su participación en televisión. El madrileño es presentador de programas como 'Pesadilla en la cocina' o 'Batalla de restaurantes'. No obstante, a pesar de su profesión, ha confesado su disgusto por este alimento.

Recientemente, Chicote ha visitado el programa '¡A comeeer!', de la Cadena SER. Durante la entrevista, se ha sincerado y explicado su opinión sobre un famoso alimento que suele gustar a todo el mundo. "Aborrezco los huevos y no me han gustado desde que era un niño", comenzaba diciendo.

Al cocinero televisivo le gustaría que no fuera así, se lamenta por ello pero es irremediable: "Y lo digo de verdad, ojalá me gustaran los huevos, pero no puedo con ellos", siguió explicando. Después de estas declaraciones, Chicote ha sido preguntado de nuevo, con relación a si le despiertan curiosidad.

En cuanto a su experiencia, basada en los demás, respondió lo siguiente: "Cuando veo a alguien disfrutar comiéndose un buen huevo frito, me da mucha envidia. Pero no lo he tomado nunca, no me gustan", terminaba diciendo, manteniéndose en su decisión.