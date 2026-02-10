Esta famosa dio calabazas a Mario Casas: "Me dijo que acabásemos la noche juntos"

Mario Casas está completamente enamorado de Melyssa Pinto, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que llevan poco tiempo juntos, la relación va en viento en pompa. Aunque, Mayka Rivera, otra ex de 'La isla de las tentaciones', destapó en el pódcast de 'En todas las salsas' una confesión que podría no gustarle para nada a la pareja del actor español.

La televisiva aseguró que tuvo un encuentro con Mario antes de que él comenzara a mantener una relación con Melyssa, aunque su conducta fue algo extraña. Además, el encuentro salió a la luz después de que varias personas los vieron juntos, pero ella jamás había contado cómo ocurrió todo.

En primer lugar, Mayka aseguró 'En todas las salsas' que "nunca he hablado de esto, pero tengo que reconocer que es verdad". En ese instante, la creadora de contenido desveló que le llegó a proponer algo más íntimo.

"Me dijo que acabásemos la noche juntos", destapó. Sin embargo, ella no se lo pensó ni un momento en declinar la invitación. El principal motivo que señaló es que no estaba en una situación cómoda a nivel personal.

Ese fue el verdadero motivo por el que rechazó la propuesta y no otras especulaciones que han salido a la luz durante los últimos días.

Asimismo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' compartió que "intercambió palabras conmigo y yo me fui a mi casa esta noche. Tenía el corazón roto y no me apetecía".

Sobre un posible conflicto de interés con Melyssa, Mayka fue contundente: "Yo no he dicho que podía haber sido Melyssa, porque yo no he dicho que Mario Casas quisiera tener una relación estable conmigo".

Estas declaraciones no están pasando desapercibidas en redes, y muchos usuarios de X, antes Twitter, ponen en duda de si este relato puede poner en peligro la relación entre Mario y Melyssa.