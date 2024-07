Esta famosa cantante de 'Operación Triunfo' sufre una plaga de larvas por todo el cuerpo

'Operación Triunfo' ha sido una factoría de artistas, algunos con más éxito que otros en la industria musical española. En un lado de la balanza encontramos a cantantes como David Bisbal, Aitana o Lola Índigo, mientras que otros han tenido que buscar una forma diferente de ganarse la vida, como Chenoa y su presencial ya habitual en televisión.

También Verónica Romero, de 'Operación Triunfo 2001', ha tenido que ingeniárselas para vivir de la música, aunque no sea de forma comercial.

En el caso de esta cantante de 46 años, ella mismo ha revelado cómo es su vida hoy en día en una entrevista con Socialité. Una charla que se produce pocas horas después de que Rosa López hiciera lo propio en ¡De Viernes!, el magacín que presenta Santi Acosta cada viernes por la noche.

Pero antes de mencionar cómo fue su paso por 'Operación Triunfo 2001', Verónica Romero ha sorprendido a todos revelando una curiosa y desagradable anécdota. S

egún comentó en el programa de María Verdoy, la cantante padeció una plaga de larvas que invadió prácticamente todo su organismo. Un problema que comenzó mientras daba un paseo por la naturaleza acompañada de su sobrina.

"Me miré la mano y tenía muchas cosas negras. Y hago así, me limpio y se me quedan pegadas por todo el cuerpo. Eran larvas", explicó Verónica Romero a Socialité. Las larvas invadieron todo su cuerpo y cabello, también el de su sobrina.