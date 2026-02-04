Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Ter StegenMaccabi Haifa - Barça Youth LeagueClasificación Volta Comunitat ValencianaAlbaceteDónde ver Barça Youth LeagueRivales Barcelona CopaEspaña - CroaciaArbeloaAlavés - Real SociedadValencia - Athletic ClubSemifinales Copa del ReyEspaña vs Croacia dónde verMercado NBASorteo Copa del ReyVolta Comunitat ValencianaJuegos Olímpicos InviernoJuan JoséBalizaIsaac FoutoCuartos Copa de la ReinaReal Madrid - Barcelona Copa de la ReinaDónde ver Test MotoGPSeis NacionesMaldiniCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroSeguridad Social
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Quién es la familia Sánchez Saborido, los invitados de hoy de 'El Hormiguero', 4 de febrero

Joaquín Sánchez y su familia visita 'El Hormiguero' para contar cómo ha sido la grabación de 'El Capitán en Japón'

Joaquín Sánchez y Susana Saborido, en 'Emparejados'

Joaquín Sánchez y Susana Saborido, en 'Emparejados' / Sport

David Cruz

David Cruz

Quizás si te nombro la familia Sánchez Saborido, no se te venga a la cabeza quiénes son sus integrantes, pero si ya menciono a Joaquín Sánchez, ex futbolista andaluz del Betis, probablemente ya te hayas ubicado. Tanto él como los suyos son los invitados de hoy de 'El Hormiguero', el programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, que se prepara para recibir a una familia con mucha guasa.

Quiénes son la familia Sánchez Saborido y por qué acude a 'El Hormiguero'

Junto a Joaquín Sánchez, acuden su mujer, Susana Saborido, y sus hijas Daniela y Salma Sánchez, quienes se han convertido en parte esencial del fenómeno televisivo que rodea al carismático andaluz.

Todos ellos se sientan con Pablo Motos para hablar de una de sus aventuras más especiales: el viaje a Japón que ha dado forma a 'El Capitán en Japón', el road show que sigue a Joaquín Sánchez cámara en mano y cuya segunda temporada se estrena esta noche en Antena 3.

'El Capitán en Japón' lleva a Joaquín y a los suyos a recorrer el país nipón enfrentándose a retos culturales, gastronómicos y personales que van desde el choque de costumbres hasta situaciones tan inesperadas como entrenamientos tradicionales, pruebas de resistencia o momentos de desconcierto lingüístico.

Todo ello estando narrado con el humor espontáneo de Joaquín Sánchez, esa personalidad que ha convertido al ex jugador del Real Betis en uno de los rostros más populares de la televisión.

Susana Saborido, pilar fundamental del proyecto, aporta la mirada más familiar y el equilibrio que necesita el formato entre espectáculo y vida real, mientras que Daniela y Salma demuestran cómo es crecer delante de las cámaras con toda la naturalidad del mudno.

Noticias relacionadas y más

Como podéis imaginar viniendo de ellos, en el plató tanto Joaquín como su familia contarán anécdotas del rodaje, los momentos más duros del viaje y también aquellos que más les han unido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  2. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  3. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  4. Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
  5. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  6. Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas
  7. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  8. Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya

Quién es la familia Sánchez Saborido, los invitados de hoy de 'El Hormiguero', 4 de febrero

Quién es la familia Sánchez Saborido, los invitados de hoy de 'El Hormiguero', 4 de febrero

Ibiza se plantea poner fin al fútbol en el patio de las escuelas por sexista: La propuesta que espera terminar con "una práctica deportiva tóxica"

Ibiza se plantea poner fin al fútbol en el patio de las escuelas por sexista: La propuesta que espera terminar con "una práctica deportiva tóxica"

Barcelona acoge la 16ª edición del BCN Sports Film del 23 de febrero al 3 de marzo

Barcelona acoge la 16ª edición del BCN Sports Film del 23 de febrero al 3 de marzo

La reina llama a humanizar la enfermedad del cáncer con empatía y acciones integrales

La reina llama a humanizar la enfermedad del cáncer con empatía y acciones integrales

Más de 1500 iguanas caen de los árboles por las olas de frío en Florida

Más de 1500 iguanas caen de los árboles por las olas de frío en Florida

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Santi Millán se pronuncia sobre la filtración de su vídeo íntimo: "Tengo cosas mucho mejores"

Santi Millán se pronuncia sobre la filtración de su vídeo íntimo: "Tengo cosas mucho mejores"

El radical cambio de look de Pogacar al estilo Eminem que está dando que hablar

El radical cambio de look de Pogacar al estilo Eminem que está dando que hablar