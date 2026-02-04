Quién es la familia Sánchez Saborido, los invitados de hoy de 'El Hormiguero', 4 de febrero

Quizás si te nombro la familia Sánchez Saborido, no se te venga a la cabeza quiénes son sus integrantes, pero si ya menciono a Joaquín Sánchez, ex futbolista andaluz del Betis, probablemente ya te hayas ubicado. Tanto él como los suyos son los invitados de hoy de 'El Hormiguero', el programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, que se prepara para recibir a una familia con mucha guasa.

Quiénes son la familia Sánchez Saborido y por qué acude a 'El Hormiguero'

Junto a Joaquín Sánchez, acuden su mujer, Susana Saborido, y sus hijas Daniela y Salma Sánchez, quienes se han convertido en parte esencial del fenómeno televisivo que rodea al carismático andaluz.

Todos ellos se sientan con Pablo Motos para hablar de una de sus aventuras más especiales: el viaje a Japón que ha dado forma a 'El Capitán en Japón', el road show que sigue a Joaquín Sánchez cámara en mano y cuya segunda temporada se estrena esta noche en Antena 3.

'El Capitán en Japón' lleva a Joaquín y a los suyos a recorrer el país nipón enfrentándose a retos culturales, gastronómicos y personales que van desde el choque de costumbres hasta situaciones tan inesperadas como entrenamientos tradicionales, pruebas de resistencia o momentos de desconcierto lingüístico.

Todo ello estando narrado con el humor espontáneo de Joaquín Sánchez, esa personalidad que ha convertido al ex jugador del Real Betis en uno de los rostros más populares de la televisión.

Susana Saborido, pilar fundamental del proyecto, aporta la mirada más familiar y el equilibrio que necesita el formato entre espectáculo y vida real, mientras que Daniela y Salma demuestran cómo es crecer delante de las cámaras con toda la naturalidad del mudno.

Como podéis imaginar viniendo de ellos, en el plató tanto Joaquín como su familia contarán anécdotas del rodaje, los momentos más duros del viaje y también aquellos que más les han unido.