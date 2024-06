La familia de Rubén Torres estalla contra 'Supervivientes'

'Supervivientes' es un programa que pone al límite a los concursantes. Los participantes sufren durante varias semanas falta de comida, estrés y un desgaste físico y mental para conseguir ganar y hacerse con un cheque de 200.000 euros.

El pasado jueves 7 de marzo se estrenó la nueva edición del formato, y ahora los concursantes afrontan las últimas semanas de concurso, ya que queda poco para conocer el ganador.

Uno de los participantes más fuertes es Rubén Torres, un bombero y tatuador que participó en el programa 'Falso amor', y que se ha convertido en el concursante con más liderazgos en la historia del reality.

Ahora, Daniel Torres, hermano de Rubén, ha mostrado su inconformidad con las decisiones de 'Supervivientes': "Es el único que no ha recibido ninguna visita, no ha recibido ninguna llamada, es el único que no ha visto ninguna foto ni vídeo de todos los que están ahí".

Estas palabras vienen después de que el jueves, la organización del formato le hiciera creer que alguien iba a visitarlo en Honduras, pero todo fue un engaño para juntarle con Maite Galdeano.

A la madre de Sofía Suescun le gusta el participante y le dio un masaje sin que él supiera quién se lo estaba haciendo. Tras enterarse, Rubén se lo tomó con humor, pero su familia no ha reaccionado igual: "El vídeo puede estar bien, pero si le preguntas a mi madre, créeme que no le ha hecho nada de gracia", ha apuntado Daniel Torres.