VIRAL
Una familia denuncia a Disneyland París por tener varias atracciones cerradas y la jueza alucina con la solicitud
La jueza ya ha impuesto el fallo y les ha salido el tiro por la culata
Una familia de Segovia viajó a Disneyland París, uno de los destinos europeos favoritos de niños y adultos. Esto fue hace más de un año, y el padre de la familia acabó demandando al parque de atracciones. Fue el 4 de junio cuando el mismo puso la denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Segovia contra la entidad EURO DISNEY ASSOCIES SAS.
Pedía que se le devolviese íntegramente el importe abonado por su estancia en el parque. ¿Por qué? Pues porque "durante su visita no pudo disfrutar de diversas atracciones ni de actividades habituales como la firma de autógrafos por parte de los personajes".
La empresa se defendió diciendo que ”las interrupciones en el funcionamiento de ciertas atracciones se limitaron a un solo día de los tres que componían la estancia del demandante, debido a una movilización social puntual" y que no había ningún incumplimiento del contrato.
Incluso la empresa le ofreció al demandante invitaciones para una futura visita y un reembolso parcial de los pases Disney Premier Access por importe de 240 euros (los cuales fueron rechazados).
La jueza, finalmente, dictaminó que "no se ha acreditado un incumplimiento esencial del contrato que justifique el reembolso íntegro del precio".
Además, añadió que "la interrupción de ciertas atracciones durante un solo día, en el contexto de una estancia de tres días, no puede considerarse una frustración del fin del contrato, máxime cuando el demandante pudo disfrutar del resto de las instalaciones y servicios del parque”.
La sentencia de la jueza
Concluyó con que: “aunque se comprende la frustración del demandante y su familia por las incidencias sufridas durante su estancia, la solicitud de reembolso total resulta desproporcionada en relación con las mismas. La jurisprudencia establece que la compensación debe ser proporcional al perjuicio efectivamente causado, y en este caso, las medidas ofrecidas por la demandada son adecuadas y razonables”.
Finalmente, se determinó que el demandante debía abonar las costas del procedimiento.
- ¡Bombazo! Froilán pillado en Ibiza con esta famosa concursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes
- Un exempleado de Dabiz Muñoz revela el sueldo que cobraba en DiverXO: 'No merece la pena
- Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
- Ruptura de Anna y Robert Lewandowski con su marca de siempre
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra
- Jorge Rey ya sabe lo que pasará a finales de agosto: 'Más calima, más Sol, más verano y...
- El arrepentimiento tras el éxito en Onlyfans de la ciclista española Cecilia Sopeña: 'He activado mi derecho al olvido
- Mbappé confiesa su mayor obsesión de España: el alimento que no puede dejar de comer