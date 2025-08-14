Una familia denuncia a Disneyland París por tener varias atracciones cerradas y la jueza alucina con la solicitud

Una familia de Segovia viajó a Disneyland París, uno de los destinos europeos favoritos de niños y adultos. Esto fue hace más de un año, y el padre de la familia acabó demandando al parque de atracciones. Fue el 4 de junio cuando el mismo puso la denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Segovia contra la entidad EURO DISNEY ASSOCIES SAS.

Pedía que se le devolviese íntegramente el importe abonado por su estancia en el parque. ¿Por qué? Pues porque "durante su visita no pudo disfrutar de diversas atracciones ni de actividades habituales como la firma de autógrafos por parte de los personajes".

La empresa se defendió diciendo que ”las interrupciones en el funcionamiento de ciertas atracciones se limitaron a un solo día de los tres que componían la estancia del demandante, debido a una movilización social puntual" y que no había ningún incumplimiento del contrato.

Incluso la empresa le ofreció al demandante invitaciones para una futura visita y un reembolso parcial de los pases Disney Premier Access por importe de 240 euros (los cuales fueron rechazados).

Un grupo de personas visita el Disneyland Resort en Anaheim, California, Estados Unidos. / Europa Press/Contacto/Zeng Hui

La jueza, finalmente, dictaminó que "no se ha acreditado un incumplimiento esencial del contrato que justifique el reembolso íntegro del precio".

Además, añadió que "la interrupción de ciertas atracciones durante un solo día, en el contexto de una estancia de tres días, no puede considerarse una frustración del fin del contrato, máxime cuando el demandante pudo disfrutar del resto de las instalaciones y servicios del parque”.

La sentencia de la jueza

Concluyó con que: “aunque se comprende la frustración del demandante y su familia por las incidencias sufridas durante su estancia, la solicitud de reembolso total resulta desproporcionada en relación con las mismas. La jurisprudencia establece que la compensación debe ser proporcional al perjuicio efectivamente causado, y en este caso, las medidas ofrecidas por la demandada son adecuadas y razonables”.

Finalmente, se determinó que el demandante debía abonar las costas del procedimiento.