La familia Pantoja confirma la llegada de un nuevo bebé

Hace un mes se filtró que Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja había roto su relación con Marina Ruiz. Sin embargo, ahora se ha conocido que Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses.

La sobrina de Isabel Pantoja, que tiene 38 años, está con David Rodríguez desde hace poco más de un año. El fisioterapeuta y la influencer se conocieron mientras acompañaban a la tonadillera en su gira por América.

A finales de 2023, Anabel aseguró que en sus planes estaba formar una familia con su pareja, y señaló que en 2024 podría convertirse en madre. Todo esto lo comentó sin explicar que se quedó embarazada el año pasado, pero que tuvo un aborto el pasado mes de octubre.

Ahora, su sueño se ha hecho realidad y así lo ha expresado en la revista 'Lecturas': "Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien".

La hija de Bernardo Pantoja ha anunciado que su entorno conoce la noticia: a Isa Pantoja se lo contó a través de videollamada, a Kiko Rivera y a su tía Isabel se lo explicó en persona.