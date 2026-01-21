¿Puedo faltar al trabajo por la suspensión de Rodalies? ¿Cómo pedir el justificante si no puedo ir al trabajo?

La mañana de hoy ha sido un caos en lo que a situación ferroviaria se refiere en Cataluña: la suspensión provisional de Rodalies después de los dos accidentes que se produjeron anoche en la vía, uno de ellos en Gelida (Barcelona) causando el fallecimiento de un maquinista en prácticas y heridas a más de 30 personas, ha provocado que muchas personas no puedan acudir a su puesto de trabajo.

Si te preguntas si puedes faltar al trabajo por la suspensión de Rodalies, la respuesta es afirmativa: puedes justificar legalmente una falta al trabajo, pero no es automático y te explicamos cómo solicitarla.

¿Puedo faltar al trabajo por la suspensión de Rodalies?

Existe un permiso legal si no puedes desplazarte recogido por el Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.3) que reconoce que tienes derecho a ausentarte del trabajo con derecho a salario siempre que haya una causa justificada:

Imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar las vías necesarias para ello.

Limitaciones o prohibiciones de desplazamiento dictadas por autoridades competentes.

Situaciones graves que impidan el desplazamiento como fenómenos adversos o emergencias que afecten al transporte.

Por norma general, tienes derecho hasta un máximo de 4 días de permiso retribuido por estas causas, y si las circunstancias persisten (en este caso, la suspensión de trenes), puedes ampliar el permiso mientras duren las causas.

¿Qué necesitas para justificar la falta?

En primer lugar, es imprescindible avisar y justificar a tu empresa cuanto antes, ya sea a tu responsable o al departamento de RR.HH, indicando que no puedes asistir al trabajo por la suspensión de Rodalies, al mismo tiempo que aportas una prueba, por muy evidente que sea en este caso al estar en todas las noticias: solicitar justificante de incidencias en Rodalies. A veces, basta con un comunicado oficial de la Generalitat o de Renfe sobre la incidencia en cuestión.

Si no presentas justificante te estás enfrentando a un posible descuento de salario por ese día o días que te ausentes y sanciones, entre otras, despido procedente y pérdida del derecho a indemnización.