Falso mensaje de la DGT: La Policía Nacional advierte del regreso de un fraude común

Los ciberdelincuentes siguen buscando fórmulas para engañar a sus víctimas y conseguir datos personales. Para ello deben ganarse la confianza de los receptores de la estafa y usan la imagen de autoridades de todo tipo para conseguirlo.

La DGT es una de las que más suplantaciones genera, pues se juega con la inmediatez de las multas para acelerar el proceso de timo. Por eso, la Policía Nacional inspecciona recurrentemente las redes sociales para percatarse de los nuevos mecanismos de los ladrones de identidad y poner en aviso a todos los usuarios.

¿Cuándo prescriben las multas de tráfico de la DGT? / ·

En esta ocasión, sin embargo, se trata de una fórmula habitual que no es la primera vez que aparece. La supuesta DGT hace llegar un mensaje en el que se advierte de la existencia de una infracción de tráfico cuyo pago no ha sido realizado todavía: "Te piden que entres en tu expediente y que completes el trámite", apunta la autoridad.

"Intentan hacer que pinches en un enlace con la excusa de estar accediendo a tu expediente", añade la agente, resaltando que en caso de caer en el engaño, "podrías estar dando tus datos personales o bancarios".

Es necesario apuntar que "la DGT no comunica sanciones, ni expedientes por SMS", por lo que es importante estar muy pendiente. En su lugar, señalan que si existe algún tipo de duda relacionada con supuestas multas o sanciones sin resolver, lo correcto es acceder a la web de la DGT para comprobarlo y eliminar el mensaje recibido sin compartir nada.

Es importante destacar que en caso de haber sido estafado, la policía advierte de la necesidad de actuar con rapidez, poniendo en conocimiento del caso a los cuerpos de seguridad y de la entidad bancaria, y cambiando las contraseñas.

Sin embargo, aunque queden registros de las actividades en internet, lo más recomendable es prestar mínimamente la atención antes de acceder a según que enlaces y tener en cuenta los canales a través de los que se comunica Tráfico, en este caso.